В смартфоне Huawei Мате 90 Pro Max представлена новая функция конфиденциальности

Компания Huawei сделала очередной важный шаг в направлении повышения безопасности своих новейших устройств и конфиденциальности пользователей. Согласно данным иксбт.ком, комбинация нового смартфона Huawei Мате 90 Pro Max и операционной системы HarmonyOS 7 была дополнена функцией «Просмотр один раз» (Виев Онке), которая предоставляет пользователям дополнительный уровень защиты при обмене фотографиями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта новая возможность по своей сути направлена на предотвращение распространения личных данных и конфиденциальных кадров. Изображения, отправленные с помощью этой функции, открываются на устройстве получателя только один раз, после чего автоматически полностью удаляются. Это позволяет пользователю безопасно обмениваться снимками, которые он не хочет сохранять у другой стороны.

Как работает новая функция?

В 41-секундном видеоролике, опубликованном известным инсайдером Ice Universe и экспертом Жонг Вензе, был наглядно продемонстрирован процесс работы данной функции. В ходе демонстрации два смартфона Huawei обменялись изображением с персонажем Пикачу. После того как снимок был открыт на устройстве получателя, он отобразился только один раз, после чего сразу стал размытым и недоступным для повторного открытия.

Разработчики программного обеспечения уделили особое внимание визуальной части этого процесса. В частности, при закрытии снимка применяется специальный визуальный эффект, напоминающий сгорающую фотографию. Такие переходы и плавная анимация гармонично сочетаются с общим дизайном интерфейса HarmonyOS 7, улучшая пользовательский опыт.

Напомним, что эта функция, внедренная после презентации устройств серии Мате 90 в начале октября, свидетельствует о растущих требованиях к обеспечению неприкосновенности частной жизни в современных мобильных устройствах. Huawei продолжает постоянно совершенствовать свою экосистему, предоставляя пользователям не только высокую производительность, но и инструменты, закрывающие пробелы в безопасности данных.