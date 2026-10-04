Броадком вступила в конкуренцию с NVIDIA на рынке AI

·25·Технологии
Броадком вступила в конкуренцию с NVIDIA на рынке AI

В эпоху стремительного развития технологий AI борьба за лидерство на рынке обостряется. Несмотря на то, что NVIDIA в последнее время признается безоговорочным лидером в этой области, на арене появился серьезный конкурент, способный пошатнуть её монополию. Согласно данным иксбт.ком, компания Броадком достигла соглашения с южнокорейским гигантом Samsung по ценам на чипы памяти, сопоставимого с условиями NVIDIA. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Известно, что для производства современных процессоров AI требуются огромные объемы специализированных ресурсов памяти. Получить такие льготные цены непросто. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем Броадком планирует продавать свою продукцию, включая специализированные чипы TPU (процессоры AI), в огромных масштабах. Получение таких выгодных условий от поставщиков памяти указывает на заказы колоссального объема.

Крупное сотрудничество с Anthropic

В числе основных клиентов Броадком значится известная компания в сфере AI — Anthropic. По прогнозам экспертов, именно Anthropic станет крупнейшим клиентом Броадком к 2027 году. Компания планирует расширять свои вычислительные мощности на базе чипов TPU, производимых Броадком.

Согласно планам, к 2027 году Anthropic намерена развернуть вычислительные мощности, эквивалентные 5 ГВ. К 2028 году этот показатель планируется увеличить вдвое — до 10 ГВ. Для создания инфраструктуры такого масштаба Броадком потребуется максимально нарастить свои производственные мощности, опираясь на чипы, полученные от Samsung.

Эти процессы показывают, что на глобальном рынке AI происходят резкие изменения в ценовой политике и цепочках поставок. Наряду с NVIDIA, Броадком становится одним из ключевых игроков, еще больше усиливая конкуренцию между технологическими гигантами. Это может создать основу для появления в будущем более продвинутых и доступных решений AI.

BroadcomSamsungNvidiaAnthropicИскусственный Интеллект
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Anthropic и Волта подписали контракт на 10 миллиардов долларов для АИ-инфраструктурыAnthropic и Волта подписали контракт на 10 миллиардов долларов для АИ-инфраструктуры5 августа 00:52В Ташкенте Yandex Maps начал показывать пешеходам маршруты в тениВ Ташкенте Yandex Maps начал показывать пешеходам маршруты в тени13 августа 19:56Новая технология от Yandex: товарный знак Сплитвю для браузеровНовая технология от Yandex: товарный знак Сплитвю для браузеров11 августа 22:53В Google Maps появились новые агентные возможностиВ Google Maps появились новые агентные возможности6 августа 17:52Apple и Броадком подписали крупный контракт на производство чипов беспроводной связи в СШАApple и Броадком подписали крупный контракт на производство чипов беспроводной связи в США8 июля 19:57Пользователи Threads теперь могут общаться с Meta AI в личных сообщенияхПользователи Threads теперь могут общаться с Meta AI в личных сообщениях27 июля 21:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...