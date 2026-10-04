Броадком вступила в конкуренцию с NVIDIA на рынке AI

В эпоху стремительного развития технологий AI борьба за лидерство на рынке обостряется. Несмотря на то, что NVIDIA в последнее время признается безоговорочным лидером в этой области, на арене появился серьезный конкурент, способный пошатнуть её монополию. Согласно данным иксбт.ком, компания Броадком достигла соглашения с южнокорейским гигантом Samsung по ценам на чипы памяти, сопоставимого с условиями NVIDIA. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Известно, что для производства современных процессоров AI требуются огромные объемы специализированных ресурсов памяти. Получить такие льготные цены непросто. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем Броадком планирует продавать свою продукцию, включая специализированные чипы TPU (процессоры AI), в огромных масштабах. Получение таких выгодных условий от поставщиков памяти указывает на заказы колоссального объема.

Крупное сотрудничество с Anthropic

В числе основных клиентов Броадком значится известная компания в сфере AI — Anthropic . По прогнозам экспертов, именно Anthropic станет крупнейшим клиентом Броадком к 2027 году. Компания планирует расширять свои вычислительные мощности на базе чипов TPU, производимых Броадком.

Согласно планам, к 2027 году Anthropic намерена развернуть вычислительные мощности, эквивалентные 5 ГВ. К 2028 году этот показатель планируется увеличить вдвое — до 10 ГВ. Для создания инфраструктуры такого масштаба Броадком потребуется максимально нарастить свои производственные мощности, опираясь на чипы, полученные от Samsung.

Эти процессы показывают, что на глобальном рынке AI происходят резкие изменения в ценовой политике и цепочках поставок. Наряду с NVIDIA, Броадком становится одним из ключевых игроков, еще больше усиливая конкуренцию между технологическими гигантами. Это может создать основу для появления в будущем более продвинутых и доступных решений AI.