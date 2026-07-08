Apple и Броадком подписали крупный контракт на производство чипов беспроводной связи в США

Технологический гигант Apple подписал новое многомиллиардное соглашение о партнерстве с компанией Броадком. Согласно контракту, более 15 миллиардов специализированных чипов беспроводной связи для продукции Apple будут проектироваться и производиться непосредственно на территории США. Этот шаг является частью стратегии компании по диверсификации цепочки поставок и поддержке местного производства. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Общая стоимость сделки превышает 30 миллиардов долларов и рассчитана на несколько лет. Этот союз с Броадком послужит совершенствованию 5Г-радиочастотных компонентов и других модулей беспроводной связи в устройствах Apple. По данным иксбт.ком, в рамках этого проекта Apple инвестирует 1,5 миллиарда долларов напрямую в расширение завода Броадком в Форт-Коллинсе, штат Колорадо.

Огромные инвестиции в экономику США

Данное партнерство является частью масштабного обязательства Apple инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих четырех лет. Стоит отметить, что такие обязательства были сформированы под давлением политических факторов. В частности, после того как администрация Трампа угрожала высокими пошлинами за неперенос производства iPhone в США, компания сосредоточилась на укреплении связей с местными производителями.

Хотя процесс сборки смартфонов iPhone по-прежнему остается за рубежом (в основном в Китае и Индии), Apple пытается сохранить политический и экономический баланс, возвращая производство ключевых компонентов в США. Сотрудничество с Броадком гарантирует не только технологическое превосходство, но и создание новых рабочих мест внутри страны.

Новые рабочие места и технологические перспективы

Согласно заявлению Apple, в результате этого проекта с Броадком в США будут созданы сотни новых рабочих мест. Хотя для проекта стоимостью 30 миллиардов долларов эта цифра может показаться небольшой, для специалистов в области высокотехнологичной инженерии это важная возможность. Завод в Форт-Коллинсе теперь станет ключевым центром поставок чипов, жизненно важных для экосистемы Apple.

Для потребителей это означает, что качество связи в будущих моделях iPhone и iPad станет еще лучше. Ожидается, что чипы 5Г и Wi-Fi, разрабатываемые Броадком, будут соответствовать самым высоким стандартам энергоэффективности и скорости передачи данных. Кроме того, подобные крупные контракты обеспечивают бесперебойные поставки продукции Apple в условиях глобального дефицита чипов.

Подводя итог, можно сказать, что этот союз между Apple и Броадком направлен на повышение технологической независимости США. Укрепляя связи со своим важнейшим поставщиком оборудования, Apple стремится сохранить свое конкурентное преимущество.