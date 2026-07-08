Apple и Броадком подписали крупный контракт на производство чипов беспроводной связи в США

·26·Технологии
Apple и Броадком подписали крупный контракт на производство чипов беспроводной связи в США

Технологический гигант Apple подписал новое многомиллиардное соглашение о партнерстве с компанией Броадком. Согласно контракту, более 15 миллиардов специализированных чипов беспроводной связи для продукции Apple будут проектироваться и производиться непосредственно на территории США. Этот шаг является частью стратегии компании по диверсификации цепочки поставок и поддержке местного производства. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Общая стоимость сделки превышает 30 миллиардов долларов и рассчитана на несколько лет. Этот союз с Броадком послужит совершенствованию 5Г-радиочастотных компонентов и других модулей беспроводной связи в устройствах Apple. По данным иксбт.ком, в рамках этого проекта Apple инвестирует 1,5 миллиарда долларов напрямую в расширение завода Броадком в Форт-Коллинсе, штат Колорадо.

Огромные инвестиции в экономику США

Данное партнерство является частью масштабного обязательства Apple инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих четырех лет. Стоит отметить, что такие обязательства были сформированы под давлением политических факторов. В частности, после того как администрация Трампа угрожала высокими пошлинами за неперенос производства iPhone в США, компания сосредоточилась на укреплении связей с местными производителями.

Хотя процесс сборки смартфонов iPhone по-прежнему остается за рубежом (в основном в Китае и Индии), Apple пытается сохранить политический и экономический баланс, возвращая производство ключевых компонентов в США. Сотрудничество с Броадком гарантирует не только технологическое превосходство, но и создание новых рабочих мест внутри страны.

Новые рабочие места и технологические перспективы

Согласно заявлению Apple, в результате этого проекта с Броадком в США будут созданы сотни новых рабочих мест. Хотя для проекта стоимостью 30 миллиардов долларов эта цифра может показаться небольшой, для специалистов в области высокотехнологичной инженерии это важная возможность. Завод в Форт-Коллинсе теперь станет ключевым центром поставок чипов, жизненно важных для экосистемы Apple.

Для потребителей это означает, что качество связи в будущих моделях iPhone и iPad станет еще лучше. Ожидается, что чипы 5Г и Wi-Fi, разрабатываемые Броадком, будут соответствовать самым высоким стандартам энергоэффективности и скорости передачи данных. Кроме того, подобные крупные контракты обеспечивают бесперебойные поставки продукции Apple в условиях глобального дефицита чипов.

Подводя итог, можно сказать, что этот союз между Apple и Броадком направлен на повышение технологической независимости США. Укрепляя связи со своим важнейшим поставщиком оборудования, Apple стремится сохранить свое конкурентное преимущество.

AppleBroadcomiPhoneТехнологииСША
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

АИ-стартапы бьют рекорды по росту выручкиАИ-стартапы бьют рекорды по росту выручкиСегодня, 20:53Вермилион Клиффс Вентурес выделила 25 млн долларов для стартапов в сфере AI и безопасностиВермилион Клиффс Вентурес выделила 25 млн долларов для стартапов в сфере AI и безопасностиСегодня, 20:28Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, привлекает 10 миллиардов долларов инвестицийКомпания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, привлекает 10 миллиардов долларов инвестицийСегодня, 19:29Венус Аероспаке привлекла 90 миллионов долларов инвестиций для гиперзвуковых двигателейВенус Аероспаке привлекла 90 миллионов долларов инвестиций для гиперзвуковых двигателейСегодня, 19:24Приложение ВеВард, поддерживаемое Венус Виллиамс, мотивирует пользователей больше ходить пешкомПриложение ВеВард, поддерживаемое Венус Виллиамс, мотивирует пользователей больше ходить пешкомСегодня, 18:21Бывший топ-менеджер OpenAI Кевин Вейл присоединился к космической гонке: Stoke Space выходит на новый этапБывший топ-менеджер OpenAI Кевин Вейл присоединился к космической гонке: Stoke Space выходит на новый этапСегодня, 17:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке