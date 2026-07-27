Пользователи Threads теперь могут общаться с Meta AI в личных сообщениях

Компания Meta начала внедрять свой чат-бот с искусственным интеллектом Meta AI в раздел прямых сообщений (DM) приложения Threads. Данное обновление предоставляет пользователям возможность общаться с помощником напрямую в личных чатах и значительно расширяет возможности платформы. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

По данным ixbt.com, до этого пользователи Threads могли общаться с искусственным интеллектом под публичными постами только в отдельных странах. Теперь же этот процесс переводится в полностью конфиденциальный и удобный формат. Этот шаг является частью стратегии Meta по удержанию пользователей в рамках своей экосистемы и предотвращению их перехода на альтернативные сервисы.

Возможности и экосистема

Эксперты отмечают, что новая интеграция позволяет пользователям оставаться внутри экосистемы Meta, не обращаясь к сторонним помощникам, таким как ChatGPT от OpenAI или Google Gemini. Meta AI уже успешно работает в разделах личных сообщений платформ Facebook, Instagram и WhatsApp.

Новая функция позволяет пользователям делиться постами Threads, различными ссылками, изображениями и видео напрямую с Meta AI. Также создана возможность задавать дополнительные вопросы по интересующим темам и более глубоко анализировать информацию.

Глобальное внедрение и управление

Представители компании сообщили, что обновление начало поэтапно внедряться по всему миру начиная с понедельника. В то же время Meta продолжает тестировать искусственный интеллект в публичных лентах в избранных регионах.

Если пользователи хотят реже видеть ответы Meta AI в своих лентах, они могут перевести аккаунт @meta.ai в беззвучный режим, использовать функцию «Неинтересно» в соответствующих постах или скрыть ответы, появляющиеся под их публикациями. С помощью этих нововведений Meta в борьбе со своим главным конкурентом — платформой X — дает пользователям Threads возможность получать всю необходимую информацию, не покидая приложение.