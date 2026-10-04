Европейское космическое агентство планирует строительство собственной орбитальной станции

В связи с выводом из эксплуатации Международной космической станции в 2030 году, Европейское космическое агентство (ESA) принимает меры по обеспечению устойчивого присутствия на низкой околоземной орбите. По данным иксбт.ком, после того как европейские страны поддержали инициативу по расширению космических программ, агентство приступило к изучению возможностей создания независимой орбитальной станции. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Данный стратегический документ предусматривает формирование независимого потенциала по освоению низкой околоземной орбиты, Луны и Марса, а также развитие систем доставки экипажей. Этот шаг направлен на снижение зависимости Европы от внешних партнеров и обеспечение независимого доступа в космос.

Независимые носители и новые ракеты

В то же время Европа активно расширяет свои возможности по запуску космических аппаратов. В рамках программы Эуропеан Лаунчер Чалленге ракета Спектрум компании Исар Аероспаке со второй попытки успешно вышла на орбиту.

Новые ракеты предназначены для периода ожидаемого роста спроса и дополнят существующие носители, такие как Ариане 6 и Вега К. Частота запусков этих ракет также постепенно увеличивается из-за растущего спроса.

Международное сотрудничество и планы на будущее

Представители ESA сотрудничают с калифорнийской компанией Васт, занимающейся созданием космических станций. Эта компания планирует запуск прототипа станции Хавен-1 в начале следующего года.

В первой пилотируемой экспедиции на станцию Хавен-1 примет участие астронавт ESA Арно Прост. Для специалиста это станет первым космическим полетом в карьере, что является важным опытом для Европы.

Глава агентства отметил, что изменения в программах международных партнеров выявили слабые стороны европейских проектов. Поэтому страны Европейского союза решили расширить свои компетенции, сохраняя при этом сотрудничество с другими космическими державами.