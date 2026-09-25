Австралийская компания ХЭО сделала снимки китайской станции Tiangong

·33·Технологии
Австралийская компания ХЭО сделала снимки китайской станции Tiangong

Австралийская компания ХЭО опубликовала новый высокодетализированный снимок китайской орбитальной станции Tiangong. Согласно данным иксбт.ком, разрешение изображения из космоса составляет 12 сантиметров на пиксель, что позволяет отчетливо рассмотреть основные элементы космического комплекса и делает его одним из самых четких снимков, опубликованных за последнее время. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На опубликованном снимке станция запечатлена в своей характерной Т-образной конфигурации с полностью развернутыми солнечными батареями. На нем четко различимы основной модуль «Тианхе» и два научных модуля — «Вентиан» и «Менгтиан». Главная особенность изображения заключается именно в его сверхвысокой детализации.

О китайском орбитальном комплексе

Tiangong — это национальная орбитальная станция Китая, рассчитанная на постоянное пребывание трех тайконавтов. Во время смены экипажей станция способна разместить до шести человек. Ее строительство началось 29 апреля 2021 года с запуска основного модуля «Тианхе».

Текущая полная конфигурация была собрана в 2022 году после успешной стыковки двух научных модулей — «Вентиан» и «Менгтиан». Данный космический комплекс движется на низкой околоземной орбите на высоте примерно 340–450 километров и совершает полный оборот вокруг Земли за 90 минут.

Технические характеристики станции

Станция имеет Т-образную структуру и состоит из трех герметичных модулей общей массой около 66 тонн. При полностью развернутых солнечных батареях ее длина достигает примерно 55 метров. Это еще раз демонстрирует возможности технологий наблюдения за такими крупными объектами из космоса с высокой точностью.

Станция Tiangong оснащена несколькими стыковочными узлами для пилотируемых космических кораблей «Шенжу» и грузовых кораблей «Тианжу». Также на внешней стороне комплекса имеются специальные научные платформы, предназначенные для проведения различных экспериментов.

TiangongКосмосКитайHEOОрбитальная станция
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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