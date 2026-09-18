Сравнение камер iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra

Были сопоставлены возможности главных флагманов рынка смартфонов — iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra. В масштабном сравнительном обзоре, опубликованном известным изданием иксбт.ком и популярным техноблогером СуперСаф, были наглядно продемонстрированы сильные и слабые стороны обоих устройств в процессе фото- и видеосъемки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Это сравнение, привлекшее внимание экспертов и пользователей, имеет важное значение для оценки направления развития современной мобильной фотографии. Поскольку оба бренда внедрили в свои устройства передовые технологии и возможности AI, ожидалось, что конечные результаты будут существенно различаться.

Основные различия в фотосъемке

Согласно результатам проведенных тестов, в сравнении не было выявлено единственного и абсолютного победителя. Оба смартфона смогли продемонстрировать свои лучшие качества в определенных условиях. В частности, флагман Apple получил преимущество в создании высококачественных кадров в темной среде и при недостаточном освещении.

Также, по данным иксбт.ком, iPhone 18 Pro Max выделился более естественной палитрой цветов, качественными портретными снимками и расширенным динамическим диапазоном при видеосъемке. Это является важным фактором для пользователей, которые ценят естественные кадры в повседневной жизни.

Оптические возможности и съемка на расстоянии

С другой стороны, Samsung Galaxy S26 Ultra смог показать свои технические возможности в других аспектах. В частности, это устройство продемонстрировало высокий уровень детализации в кадрах, снятых на сверхширокоугольную камеру, и в процессе макросъемки.

Кроме того, модель Galaxy S26 Ultra получила явное преимущество в возможностях зума (приближения) до 100×. Это является большим плюсом для пользователей, которые любят снимать удаленные объекты.

В дискуссиях между пользователями мнения также разделились. Одна группа пользователей одобрила сбалансированные тона кожи и цвета окружающей среды, представленные Apple, в то время как другие отметили, что снимки Samsung получились немного серыми и блеклыми.