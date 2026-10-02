Сравнение 200 Мп камер Xiaomi 18 Pro и Samsung Galaxy S26 Ultra

·38·Технологии
Сравнение 200 Мп камер Xiaomi 18 Pro и Samsung Galaxy S26 Ultra

Одно из крупнейших противостояний на рынке смартфонов снова оказалось в центре внимания. Известный инсайдер Ice Universe в своем очередном анализе сопоставил возможности флагманских гаджетов. На этот раз, согласно данным иксбт.ком, основное внимание было уделено потенциалу 200-мегапиксельных камер, и результаты определенно заставят задуматься поклонников технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Технические характеристики кадров и разница в объеме

В процессе сравнения оба устройства снимали в режиме сверхвысокого разрешения. Снимок, сделанный на Xiaomi 18 Pro, имеет разрешение 12 288 × 16 384 пикселя или около 201 Мп, а его размер составил 82,38 МБ. Модель Samsung Galaxy S26 Ultra зафиксировала изображение размером 12 240 × 16 320 пикселей, объем которого составил 63,52 МБ.

Несмотря на то, что оба снимка были сохранены в формате ДжПЭГ, файл модели Xiaomi оказался почти на 30 процентов больше по объему, чем у конкурента. Специалист отмечает, что этот показатель — не просто цифры, а ключевой индикатор объема данных, содержащихся в фотографии.

Детализация и визуальные различия

Согласно наблюдениям инсайдера, основная разница между снимками становится отчетливо видна при увеличении изображения. На сложных участках, богатых мелкими листьями, тонкими ветками и другими сложными высокочастотными текстурами, Xiaomi 18 Pro удалось сохранить больше мелких деталей.

Также флагман китайского бренда выделился лучшей передачей целостности объектов. Этот снимок обладает более насыщенными цветами и визуально выглядит четче. Даже при обычном просмотре кадр не теряет своей выразительности, а при увеличении открывается высокий уровень детализации.

Возможности сенсоров и выводы

Эксперты подчеркивают, что размер файла не всегда напрямую определяет качество снимка. Однако в данном случае выяснилось, что дополнительный объем пришелся именно на сохраненные детали.

Согласно результатам анализа, было отмечено, что сенсор HP2 в составе Samsung Galaxy S26 Ultra начинает проявлять свой возраст в самых сложных сценах. Камера Samsung по-прежнему способна фиксировать огромные объемы данных, однако в прямом сравнении именно в режиме 200 Мп было признано преимущество Xiaomi 18 Pro.

XiaomiSamsungСмартфонКамераТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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