Камера Samsung Galaxy S27 Ultra получит значительные обновления

·30·Технологии
Камера Samsung Galaxy S27 Ultra получит значительные обновления

Ожидается, что камера будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S27 Ultra претерпит серьезные изменения. Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на известного инсайдера Ice Universe, новое устройство будет оснащено передовыми технологиями для улучшения возможностей съемки и предоставления пользователям более качественных кадров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Стало известно, что модель Galaxy S27 Ultra будет обладать особенностями цветопередачи, отличными от предыдущих поколений. В частности, если снимки Galaxy S26 Ultra имеют относительно холодные оттенки, то в новом флагмане цветовая температура смещена в сторону более теплых тонов. Эта разница отчетливо видна при съемке одной и той же сцены на оба устройства.

Управление светом и борьба с бликами

Одним из ключевых улучшений камеры является система управления мелкими яркими источниками света. В предыдущих моделях Galaxy S26 Ultra такие объекты иногда получались чрезмерно яркими, теряя свои контуры и детали. Новый Galaxy S27 Ultra более эффективно блокирует и контролирует подобные лучи.

Например, вместо засвеченного желтого цвета источник света отображается в более глубоком оранжевом оттенке с четкими границами. Это изменение заметно не только в модуле основной камеры, но и в пятикратном телеобъективе.

Качество ночных снимков и шумоподавление

  • Четкое сохранение деталей в темных сценах
  • Более гладкие кадры за счет минимизации мелких шумов
  • Равномерно улучшенные результаты на основной и зум-камерах

Кроме того, камера Galaxy S27 Ultra значительно лучше работает с темными участками кадра. Благодаря снижению мелких шумов, которые были заметны на снимках Galaxy S26 Ultra, готовые фотографии получаются более чистыми и четкими.

Специалисты отмечают, что результат этих улучшений особенно заметен при ночной съемке. Ожидается, что качество кадров, сделанных вечером или в условиях недостаточного освещения, выйдет на совершенно новый уровень.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонКамераТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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