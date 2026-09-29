Samsung Galaxy S27 Ultra откажется от 3-кратного оптического зума

·25·Технологии
Samsung Galaxy S27 Ultra откажется от 3-кратного оптического зума

Компания Samsung планирует внести важные изменения в конфигурацию камер своих будущих флагманских смартфонов. Согласно данным инсайдеров, среди грядущих флагманских моделей самый популярный Samsung Galaxy S27 Ultra полностью откажется от традиционного 3-кратного телеобъектива. Ожидается, что это изменение трансформирует подход компании к технологиям мобильной съемки и предложит пользователям новые возможности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает Ice Universe, в устройстве нового поколения после 1-кратного оптического увеличения основной камеры будет внедрен механизм перехода сразу на 5-кратный телеобъектив. Таким образом, отдельный режим 3-кратного оптического зума в устройстве сохранен не будет. Это решение может быть связано с необходимостью дальнейшей оптимизации внутренней компоновки флагмана и его оптических модулей.

Возможности камеры и новые сенсоры

Технически основная камера нового Samsung Galaxy S27 Ultra получит специальный сенсор ИСОКЭЛЛ HP6. Эта деталь является версией ХПК, специально адаптированной для флагманов Samsung, и ожидается, что она повысит качество снимков. При этом 5-кратный телеобъектив останется без изменений: в нем сохранится тот же сенсор и светосила ф/2.9, что и в моделях предыдущего поколения.

Специалисты отмечают, что такое перераспределение оптических возможностей аппарата повлияет на процесс съемки удаленных объектов в повседневном использовании. Удаление промежуточного 3-кратного зума может привести к повышению роли функций цифрового приближения или опоре на возможности высокого разрешения основного сенсора.

Изменения в цветовой гамме

Наряду с оптикой камер, инженеры Samsung работают над алгоритмами обработки изображений. По предварительным данным, камера Galaxy S27 Ultra будет отличаться более теплой цветопередачей. Если предыдущие модели Galaxy S26 Ultra выдавали снимки в относительно холодных тонах, то в новом смартфоне цветовая температура заметно сместится в сторону теплых оттенков.

Эта разница будет особенно заметна при сравнении снимков одной и той же сцены, сделанных на разные устройства. Такое изменение цветовой гаммы послужит тому, чтобы сделать кадры более естественными и привлекательными, поскольку пользователи часто предпочитают более теплые и живые цвета.

Хотя компания Samsung пока не делала официальных заявлений по поводу данной информации, инсайдерские данные четко указывают на основные направления развития будущих флагманских устройств. Для любителей технологий подобные изменения оцениваются как очередной важный шаг в мире мобильной фотографии.

SamsungGalaxy S27 UltraКамераТехнологииСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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