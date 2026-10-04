Dell обновила линейку своих защищенных ноутбуков Pro

Компания Dell радикально обновила модель Pro Руггед 14, входящую в серию ее популярных защищенных ноутбуков. Согласно данным иксбт.ком, устройство получило не только современную техническую начинку, но и прочный корпус, предназначенный для работы в экстремальных условиях. Это обновление стало важным шагом для специалистов, работающих в тяжелой промышленности, спасательных службах и полевых условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Мощное аппаратное обеспечение и новые процессоры

Основу обновленного ноутбука составляют процессоры Intel . Покупатели теперь могут выбирать чипы Intel Core Ultra Сериес 3. В линейку представленных моделей входят Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336Х, а также Core Ultra 7 366Х. Хотя моделей с мощной встроенной графикой серии Кс нет, пользователи могут приобрести вариант, оснащенный дискретной видеокартой.

В качестве графического решения предлагается видеокарта RTX PRO 500 Blackwell, предназначенная не для игр, а для профессиональных задач. Объем оперативной памяти варьируется от 16 GB до 64 GB с использованием современных модулей ЛПКАММ2-8533. Для хранения данных устанавливаются ССД-накопители объемом от 512 GB до 2 TB. Для обеспечения дополнительной безопасности доступен опциональный самошифрующийся SSD.

Экран и возможности автономности

Устройство оснащено 14-дюймовым экраном с разрешением 1200п. Также представлена специальная модификация со сверхъярким дисплеем, яркость которого достигает 1100 кд/кв.м, что крайне полезно при работе на открытом воздухе. Это позволяет легко считывать информацию даже под прямыми солнечными лучами.

Вопросу автономной работы также уделили особое внимание. Ноутбук оснащен основным аккумулятором емкостью 53,5 Wh, при этом имеется возможность установки дополнительной батареи такой же емкости. Это позволяет увеличить время работы устройства вдвое.

Средства связи и прочность

Ноутбук оснащен современными технологиями беспроводной связи Wi-Fi 7, а также опциональным модемом Snapdragon Кс72 5Г. Кроме того, устройство имеет модуль ГПС, два порта Тундерболт 4 и даже сохранило разъем промышленного стандарта RS232.

При весе 2,13 кг этот защищенный ноутбук считается довольно легким. Несмотря на толщину 33,6 мм, по данным Dell, устройство способно выдержать падение с высоты 90 см. Стартовая цена новой модели Dell Pro Руггед 14 начинается от 3945 долларов США.