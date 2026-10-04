Samsung Galaxy S27 сможет удалять блики на фотографиях с помощью ИИ

·46·Технологии
Samsung Galaxy S27 сможет удалять блики на фотографиях с помощью ИИ

Южнокорейская компания Samsung работает над выводом качества мобильной съемки на новый уровень в своих будущих флагманских устройствах. Согласно данным иксбт.ком, в готовящихся смартфонах Galaxy S27 вместо дорогостоящих физических покрытий для устранения бликов и оптических дефектов на линзах камер будут использоваться возможности искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На сегодняшний день блики, возникающие от источников света, в частности от ночных фонарей, автомобильных фар или солнечного света, остаются одной из самых распространенных проблем в мобильной фотографии. Обычно производители полагаются на физические методы, такие как нанесение специальных покрытий на линзы, чтобы уменьшить подобные оптические дефекты.

В частности, некоторые бренды, такие как Sony и Vivo, используют в своих смартфонах оптические технологии Зеисс. В частности, покрытие Т* служит для уменьшения нежелательных отражений и значительного повышения контрастности изображения. Однако ожидается, что Samsung откажется от таких дорогостоящих покрытий и выберет иной подход.

Искусственный интеллект и программная обработка

Согласно распространенной информации, в устройствах Galaxy S27 компания будет полагаться на алгоритмы искусственного интеллекта. Это программное обеспечение будет способно самостоятельно обнаруживать нежелательные блики на этапе обработки кадра и автоматически удалять их.

Как стало известно, эта новая технология показывает высокую эффективность в процессе тестирования. Это позволяет значительно улучшить качество итоговой фотографии, сохраняя при этом себестоимость оптической системы.

Инсайдер под ником кро_рое, раскрывший эту информацию, известен тем, что в прошлом году точно предсказал сроки начала бета-тестирования интерфейса One UI 7. Именно поэтому к его последним заявлениям приковано большое внимание в технологическом мире.

SamsungGalaxy S27Искусственный интеллектКамераТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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