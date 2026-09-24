Флагманы Samsung Galaxy S27 выходят на новый уровень производительности и памяти

·4·Технологии
Флагманы Samsung Galaxy S27 выходят на новый уровень производительности и памяти

В интернете были раскрыты начальные конфигурации памяти и технические характеристики флагманской линейки Samsung Galaxy S27 следующего поколения. Согласно информации, предоставленной инсайдером под псевдонимом Тарун Ватс со ссылкой на источник еукс1122, смартфоны новой серии претерпят значительные изменения не только в объеме, но и в скорости работы памяти. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эта утечка вызвала большой интерес в мире технологий, так как Samsung ежегодно уделяет особое внимание повышению производительности своих флагманов. Ожидается, что устройства нового поколения еще больше обострят конкуренцию на мобильном рынке.

Типы и объемы памяти по моделям

Согласно данным, базовая модель Galaxy S27 будет представлена с 12 GB RAM и вариантами встроенной памяти на 256 или 512 GB. Также ожидается, что Galaxy S27+ поступит в продажу с аналогичными характеристиками — 12 GB оперативной и 256 или 512 GB флеш-памяти.

Модель Galaxy S27 Pro, которая, как ожидается, пополнит линейку, будет оснащена 12 GB RAM, а максимальный объем встроенной памяти может достигать 1 TB. Ранее другой инсайдер, ВаллеГалаксй, уже распространял схожую информацию.

Galaxy S27 Ultra — самый продвинутый представитель серии

Самый мощный представитель семейства, Galaxy S27 Ultra, предложит наиболее широкие возможности выбора памяти. В частности, этот флагман будет выпущен в версиях с 12 GB RAM и 256 или 512 GB встроенной памяти, а также в топовой модификации с 16 GB RAM и 1 TB памяти.

Специалисты отмечают, что оснащение только версии Ultra 16 GB оперативной памяти является важным шагом, ориентированным на самых требовательных пользователей и любителей мобильных игр.

Память нового поколения ЛПДДР6 и UFS 5.1

По данным Иксбт.ком, помимо объема памяти, модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra перейдут на принципиально новые технологии. Эти смартфоны будут оснащены оперативной памятью ЛПДДР6 и флеш-памятью UFS 5.1, обеспечивающими еще более высокую скорость работы.

Стоит отметить, что инсайдер под псевдонимом еукс1122 ранее точно предсказывал характеристики iPhone Air, детали о Samsung Galaxy З ТриФолд и объем оперативной памяти серии iPhone 16, поэтому его нынешние сообщения также оцениваются как высокодостоверные.

SamsungGalaxy S27СмартфоныТехнологииLPDDR6
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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