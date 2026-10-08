Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max

·43·Технологии
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max

По состоянию на 8 октября 2026 года на рынке «Малика» в Ташкенте обновились цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются в вариантах еСИМ+еСИМ, а также СИМ+еСИМ с различным объемом памяти и в разных цветах.

iPhone 18 Pro в версии еСИМ+еСИМ с 256 ГБ памяти (модель Силвер) продается за 1589 долларов, Глакиер — за 1579 долларов, Блак — за 1619 долларов и Бургундй — за 1639 долларов.

Цена iPhone 18 Pro с 512 ГБ памяти указана на уровне 1899 долларов, а версия с 1 ТБ — 2899 долларов.

Модель iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ в цвете Блак предлагается по акционной цене 1699 долларов. Версия Силвер стоит 1749 долларов, Глакиер — 1739 долларов и Бургундй — 1789 долларов.

iPhone 18 Pro Max с 512 ГБ памяти продается в версии Блак за 1999 долларов, Силвер — за 2099 долларов, Глакиер — за 2049 долларов и Бургундй — за 2149 долларов. Модель с 1 ТБ памяти стоит 2699 долларов.

iPhone 18 Pro в версии СИМ+еСИМ с 256 ГБ в серебристом (Силвер) цвете предлагается за 1579 долларов, Глакиер — за 1619 долларов, а в цветах Блак и Бургундй — за 1699 долларов. Версия с 512 ГБ стоит 1999 долларов, а модель с 1 ТБ — 2999 долларов.

Модель iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ в цвете Глакиер продается за 1829 долларов, версия Блак — по акционной цене 1819 долларов, Силвер — за 1829 долларов и Бургундй — за 1879 долларов.

Pro Max с 512 ГБ памяти предлагается в версии Блак за 2179 долларов, Силвер — за 2199 долларов, Бургундй — за 2229 долларов и Глакиер — за 2249 долларов. Цена версии с 1 ТБ памяти составляет 2699 долларов.

Цены могут меняться ежедневно. Приведенные данные актуальны для рынка «Малика» по состоянию на 8 октября 2026 года.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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