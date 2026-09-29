Браузер Опера представил бесплатную функцию еСИМ для Android

·19·Технологии
Браузер Опера представил бесплатную функцию еСИМ для Android

Компания Опера Софтваре внедрила в свой мобильный браузер для устройств на базе Android новую функцию, упрощающую поддержание связи во время зарубежных поездок. Согласно данным иксбт.ком, теперь пользователи могут получить 3 GB мобильного интернета через бесплатную еСИМ без необходимости замены физической СИМ-карты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Данная возможность призвана создать удобство для путешественников: предоставленный интернет-трафик работает не только в браузере, но и во всех остальных приложениях на смартфоне. Настройку еСИМ можно выполнить непосредственно в приложении Опера, что исключает необходимость загрузки дополнительного ПО.

Условия и срок действия

Бесплатный пакет интернета объемом 3 GB, предоставляемый в рамках программы, действует в течение трех дней с момента активации. По истечении этого срока или при исчерпании лимита пользователи могут приобрести платные пакеты объемом 3, 5 или 10 GB в зависимости от своих потребностей. Стоимость пакетов варьируется в зависимости от страны пребывания пользователя.

На текущем этапе воспользоваться бесплатным трафиком могут только пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, ОАЭ, Бразилии, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Польши. При этом сама технология еСИМ работает и в других странах, включая Таиланд, Малайзию и Сингапур.

Технические требования и планы на будущее

Для использования этой функции смартфон должен соответствовать определенным техническим требованиям. В частности, устройство должно работать на Android 10 или более новой версии ОС, поддерживать технологию еСИМ и не быть привязанным к конкретному оператору связи по контракту.

Пока представители Опера не предоставили информации о планах по внедрению этой полезной функции для устройств Apple, включая гаджеты на базе iOS. Тем не менее, для пользователей Android это позволяет значительно оптимизировать расходы на связь во время зарубежных поездок.

OperaAndroideSIMИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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