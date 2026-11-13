Объявлены новые цены на ноутбуки MacBook Pro М5

Объявлены цены на модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами М5, М5 Pro и М5 Max. В списке представлены 14-дюймовый MacBook Pro М5 2025 года, а также новые 14- и 16-дюймовые модели 2026 года. Некоторые конфигурации предлагаются со скидкой.

MacBook Pro М5, 14 дюймов (2025 год):

• 16 GB RAM, 1 TB SSD — 1899 долларов

• 24 GB RAM, 1 TB SSD — 2200 долларов

MacBook Pro М5 Pro, 14 дюймов (2026 год):

• 24 GB RAM, 1 TB SSD — 2369 долларов

• 48 GB RAM, 1 TB SSD — 3500 долларов

• 36 GB RAM, 2 TB SSD (М5 Max) — 3850 долларов

MacBook Pro М5 Pro, 16 дюймов (2026 год):

• 24 GB RAM, 1 TB SSD — 2630 долларов

• 48 GB RAM, 1 TB SSD — 3550 долларов

• 64 GB RAM, 1 TB SSD — 3900 долларов

• 36 GB RAM, 2 TB SSD (М5 Max) — 3850 долларов

• 48 GB RAM, 2 TB SSD (М5 Max) — 4550 долларов

Цены могут меняться практически ежедневно. На некоторые модели действуют значительные скидки. Перед покупкой рекомендуется уточнять актуальную стоимость.