Для военных США представили «летающий ковер»

В США представили необычную систему камуфляжа, предназначенную для скрытия военной техники и пехоты от наблюдения дронов и спутников. Эта разработка, которую называют «летающим ковром», может непрерывно работать до двух часов.

Американская компания Вигил Аутономй продемонстрировала систему камуфляжа Air Ковер, разработанную для защиты военной техники и пехоты от обнаружения разведывательными дронами и спутниками. Об этом сообщает издание Дефенке Экспресс.

Air Ковер представляет собой систему в виде специального покрытия, на четырех углах которого установлены дроны. Они летают над защищаемым объектом, выполняя задачу по скрытию его от средств наблюдения.

Основная цель системы заключается в ограничении возможности обнаружения военной техники не только с помощью обычных оптических камер, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. В частности, Air Ковер направлена на защиту от наблюдения через тепловизионные камеры и радары САР.

Самое важное отличие Air Ковер от традиционных средств камуфляжа заключается в том, что она может скрывать не только неподвижные объекты, но и движущуюся военную технику. Система способна работать непрерывно до двух часов. В то же время ее можно использовать и в стационарном положении, закрепив на нескольких опорах.

На данный момент технические характеристики и возможности разработки раскрыты не полностью. Судя по текущему состоянию проекта, он может находиться еще на начальной стадии.

Издание Дефенке Экспресс, наряду с уникальными аспектами данной концепции, обратило внимание и на некоторые ее проблемы и ограничения.

Прежде всего, Air Ковер скрывает защищаемый объект только сверху. Поэтому эффективность системы напрямую зависит от угла наблюдения. Например, возможность обнаружения военной техники через тепловизионную камеру, расположенную сбоку, может сохраняться.

Кроме того, возникает вопрос о том, насколько важно скрываться от радаров САР. Ведь такие радары обычно используются для картографирования местности и изучения поверхности земли, а не для отслеживания передвижения воинских подразделений.

Еще один важный вопрос — продолжительность автономной работы системы. Двухчасовой полет может быть достаточен только для краткосрочных задач или выполнения определенных этапов военной операции.

А после того, как заряд батарей иссякнет, систему придется перевозить на военной технике или нести пехотинцам в качестве дополнительного груза.

Таким образом, Air Ковер привлекает внимание как один из новых подходов в области военного камуфляжа. Однако ее практическая эффективность, технические возможности и существующие ограничения могут проясниться в ходе будущих испытаний.