В Ташкенте ожидание автобуса в жару может стать намного комфортнее

В Ташкенте устанавливаются умные остановки с системой охлаждения, чтобы создать комфорт для пассажиров в летнюю жару.

На таких остановках будут запущены системы вентиляции на базе искусственного интеллекта, помогающие снижать температуру. Это станет важным удобством для пассажиров, ожидающих автобус, особенно при 40-градусной жаре.

Если пилотный проект даст успешные результаты, в будущем такие умные остановки могут быть установлены и в других районах Ташкента.