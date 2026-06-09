В Ташкенте ожидание автобуса в жару может стать намного комфортнее

·6·Узбекистан
В Ташкенте ожидание автобуса в жару может стать намного комфортнее

В Ташкенте устанавливаются умные остановки с системой охлаждения, чтобы создать комфорт для пассажиров в летнюю жару.

На таких остановках будут запущены системы вентиляции на базе искусственного интеллекта, помогающие снижать температуру. Это станет важным удобством для пассажиров, ожидающих автобус, особенно при 40-градусной жаре.

Если пилотный проект даст успешные результаты, в будущем такие умные остановки могут быть установлены и в других районах Ташкента.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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