Новый Трудовой кодекс законодательно регулирует право работников на забастовку

В нашей стране сделан огромный исторический шаг в направлении обеспечения прозрачности трудовых отношений, защиты прав работников на основе международных стандартов и законного разрешения споров с работодателями. Согласно последним важным изменениям и дополнениям, внесенным в Трудовой кодекс Республики Узбекистан, в законодательстве нашей страны официально и подробно определен порядок проведения забастовки — крайней меры защиты прав работников. Теперь, если коллективный трудовой спор, возникший в организации или на предприятии, невозможно разрешить мирным путем через процедуры примирения (комиссии), трудовой коллектив имеет право принять решение о проведении забастовки для достижения своих законных целей.

Как организуется забастовка? (Важные правила)

Этот новый правовой механизм, внедряемый в практику, предусматривает ряд демократических и защитных правил для работников:

Принцип добровольности: Участие в забастовочных процессах носит сугубо добровольный характер. Никто не имеет права принуждать работника к участию в этом процессе или, наоборот, к неучастию, а также оказывать давление.

Справедливое голосование: Окончательное решение об официальном объявлении забастовки принимается на общем собрании (конференции) работников организации. При этом более 50 процентов (простое большинство) присутствующих на собрании работников должны проголосовать за это решение.

Сроки и уведомление: Данное серьезное решение должно быть принято не менее чем за 1 месяц до фактического начала забастовки. Комитет профсоюза, защищающий интересы коллектива, обязан официально уведомить работодателя в письменной форме не позднее 1 рабочего дня с момента принятия решения.

Контроль государственных органов: Работодатель с момента получения официального письменного уведомления о предстоящей забастовке обязан в течение 1 рабочего дня письменно уведомить соответствующие государственные органы, ответственные за урегулирование коллективных трудовых споров.

Данный революционный и регулирующий новый законодательный акт вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Гарантии для работников и право суда на ограничение

Законодательство полностью гарантирует безопасность и неприкосновенность рядовых трудящихся, участвующих в забастовке. Процессом забастовки руководит уполномоченный представитель профсоюзного комитета. Самое главное, участие работника в этом процессе для защиты своих прав не может быть основанием для привлечения его работодателем к дисциплинарной ответственности (выговор или увольнение). Также в этот период за работником полностью сохраняется его рабочее место и занимаемая должность. Однако, учитывая период невыхода на работу, работодатель может воспользоваться правом не выплачивать заработную плату за дни участия в забастовке.

В то же время не забыты интересы государства и общества, а также вопросы безопасности. Если объявленные забастовочные действия создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, угрожают миру и спокойствию в стране, общественной безопасности и порядку, а также экологической стабильности, в ситуацию вмешивается суд. В таких случаях по решению суда:

Срок начала объявленной забастовки может быть отложен на срок не более 30 календарных дней; может быть отложен на срок не более 30 календарных дней;

Если забастовка уже началась, ее деятельность может быть приостановлена на срок, не превышающий 30 календарных дней. может быть приостановлена на срок, не превышающий 30 календарных дней.

Такая сбалансированная система служит разрешению отношений между работниками и работодателями в нашей стране исключительно на основе принципов верховенства закона и цивилизованным путем.

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