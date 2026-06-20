В Узбекистане официально начался онлайн-прием в 1-е классы

Официально стартовал процесс приема в первые классы школ Узбекистана на 2026–2027 учебный год. Теперь родители могут подать заявления на зачисление детей в школу в полностью электронном виде.

По сообщению Министерства дошкольного и школьного образования, с 10:00 20 июня появилась возможность отправлять заявления через специальные электронные платформы.

В частности, граждане могут обратиться через следующие порталы:

— мй.мактаб.уз

— мй.гов.уз (Единый портал интерактивных государственных услуг)

Для удобства населения в процессе приема начал работу специальный колл-центр. Родители могут задать интересующие вопросы по телефонам 71-203-07-04 и 71-203-04-03. Также доступна возможность получения консультаций через Телеграм-бот @мймактабуз_бот.

По данным министерства, прием в рамках микрорайонов будет проходить с 20 июня по 31 июля.