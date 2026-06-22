В Ташкенте на неделе температура может подняться до 39 градусов

·26·Узбекистан
В Ташкенте на неделе температура может подняться до 39 градусов

В Ташкенте с 22 по 26 июня будет наблюдаться жаркая погода. При сравнении нескольких обновленных прогнозов в интернете ожидается, что дневная температура составит в основном +34…+39 градусов, а ночная — около +21…+25 градусов.

22 июня в столице будет преимущественно ясно. Прогнозируется, что днем температура поднимется до +34…+36 градусов, ночью составит +22…+24 градуса. Хотя в некоторых предварительных данных указывалась вероятность осадков во второй половине дня, последние прогнозы не подтверждают сильного дождя или грозы.

23 июня осадков не ожидается. Погода будет ясной и очень жаркой, температура составит около +36…+37 градусов днем и +23 градусов ночью.

24 июня погода может немного охладиться. Ожидается +34 градуса днем и +22…+23 градуса ночью. Некоторые службы прогнозирования оценили вероятность кратковременного дождя в этот день примерно в 29–33 процента, в то время как другие источники указывают на преимущественно ясную погоду. Таким образом, вероятность осадков есть, но их точное время и место могут измениться.

25 июня ожидается возвращение сухой и жаркой погоды. Дневная температура составит +36, ночная — +22…+24 градуса. Осадки не прогнозируются.

26 июня может стать одним из самых жарких дней недели. Различные источники указывают дневную температуру в пределах +37…+39 градусов, а ночную — около +23…+25 градусов. Вероятность осадков очень низкая.

В целом, с 22 по 26 июня в Ташкенте будет преобладать жаркая и сухая погода. Вероятность кратковременных дождей больше всего приходится на 24 июня.

Ташкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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