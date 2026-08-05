В школах Узбекистана с учащихся больше не взимается плата за аренду учебников

·73·Узбекистан
В школах Узбекистана с учащихся больше не взимается плата за аренду учебников

В школах Узбекистана с учащихся не взимается плата за аренду учебников. С 2022/2023 учебного года книги выдаются учащимся для бесплатного пользования.

В соответствии с указом президента № ПФ-79 от 26 мая 2023 года плата за аренду школьных учебников полностью покрывается за счёт средств государственного бюджета. В связи с этим деятельность внебюджетного Республиканского целевого книжного фонда прекращена.

Все функции фонда переданы Министерству дошкольного и школьного образования. Средства, выделяемые из бюджета на закупку и доставку учебников учащимся, учитываются на отдельном лицевом казначейском счёте.

Таким образом, администрация школы или другие лица не должны требовать с учащихся деньги за аренду учебников.

УзбекистанМинистерство дошкольного и школьного образования
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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