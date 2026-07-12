Для узбекского языка официально утвержден 41 новый термин

·29·Узбекистан
Для узбекского языка официально утвержден 41 новый термин

Комиссия по терминам при Кабинете Министров утвердила официальные узбекские эквиваленты для 41 термина, заимствованного из иностранных языков. Теперь эти термины будут поэтапно внедряться в государственных учреждениях, официальных документах, средствах массовой информации и других сферах с целью формирования единой терминологии.

По данным комиссии, новые термины были разработаны на основе орфографических и стилистических норм узбекского языка и послужат обеспечению единообразия в официальном общении.

Утвержденные новые термины:

1. Akkompanement — jo‘rnavoz (аккомпанемент — музыкальное сопровождение),
2. Antrakt — tanaffus (антракт — перерыв),
3. Arerssena — sahnaorti (арьерсцена — за сценой),
4. ASKUE — EHNAT (автоматизированная система учета и контроля энергии),
5. Banket — ziyofat (банкет — торжество),
6. Bashmak — boshmoq (башмак — колодка/обувь),
7. BGS — DQU (установка для поштучной сушки),
8. BPLA — UHA (беспилотный летательный аппарат),
9. Breket — tishsim (брекет — зубная скоба),
10. Brend — xosnom (бренд — особое имя),
11. Vebinar — vebiyig‘in (вебинар — веб-собрание),
12. Datchik — sezgich (датчик — чувствительный элемент),
13. Dedlayn — so‘ngmuddat (дедлайн — крайний срок),
14. Dekoratsiya — sahnabezak (декорация — сценическое оформление),
15. DPO — MYB (отделение дробления и обжига),
16. YEES — YET (единая электрическая система)
17. Inventarizatsiya — xatlov (инвентаризация — опись),
18. Interaktiv — interfaol (интерактивный — взаимодействующий),
19. KVF — AVF (дисковый вакуум-фильтр),
20. Kommentariy — izoh (комментарий — пояснение),
21. Mikser — qorg‘ich (миксер — смеситель),
22. LVF — TVF (ленточный вакуум-фильтр),
23. Palatka — chodir (палатка — шатер),
24. Negativ — salbiy (негатив — отрицательный),
25. Penoplast — po‘kak (пенопласт — пробка),
26. Penoblok — po‘kak g‘isht (пеноблок — пробковый кирпич),
27. Poligon TBO — QMCH maydoni (площадка твердых бытовых отходов),
28. Probel — bo‘shliq (пробел — пустота),
29. Rakovina — chanoq (раковина — чаша),
30. Rasprodaja — arzonsotuv (распродажа — дешевая продажа),
31. Rubilnik — uzgich (рубильник — выключатель),
32. Simptom — belgi, alomat (симптом — признак),
33. SB — BQ (барабанная сушилка),
34. Suflyor — shivirchi (суфлер — шепчущий),
35. Trening — mashg‘ulot (тренинг — занятие),
36. Fitosanitariya — fitohimoya (фитосанитария — фитозащита),
37. Frilanser — erkin ishchi (фрилансер — свободный работник),
38. Emoji — hisbelgi (эмодзи — знак чувства),
39. Xeshteg — kalitso‘z (хештег — ключевое слово),
40. Shpaler — tokustun (шпалера — опора для винограда),
41. Xostel — qo‘noquy (хостел — место для ночлега).

Эти изменения направлены на обеспечение единообразного и правильного использования терминов в официальных документах и государственных организациях.

ЎзбекистонВазирлар Маҳкамаси
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Charos
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