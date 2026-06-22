Узгидромет предупредил: в ряде регионов растет риск селей

·16·Узбекистан
Узгидромет предупредил: в ряде регионов растет риск селей

В ряде горных и предгорных районов Узбекистана в ближайшие дни может возникнуть опасность селей и паводков. Об этом сообщил директор агентства «Узгидромет» Шерзод Хабибуллаев.

Сообщается, что из-за осадков, ожидаемых в период с 23 по 27 июня, высока вероятность формирования селевых потоков в некоторых районах. В частности, в качестве опасных зон отмечены горные и предгорные районы Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.

Специалисты призывают жителей этих районов, отдыхающих и водителей, передвигающихся по горным дорогам, быть осторожными. Особо подчеркивается, что в результате сильных дождей уровень воды в логах и реках может резко подняться.

Кроме того, в некоторых местах по республике в результате кратковременных сильных осадков возможен сбор дождевой воды в городах и селах, что может привести к локальным подтоплениям.

Согласно прогнозам «Узгидромета», 23 июня в северо-западных регионах страны, а 24 июня в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а также в некоторых частях Ферганской долины ожидаются кратковременные дожди с грозами.

25–26 июня на территории республики сохранится преимущественно сухая погода. При этом прогнозируется, что температура воздуха в большинстве регионов составит около 33–38 градусов, а в некоторых районах южных областей поднимется до 41–44 градусов.

УзбекистанУзгидрометШерзод ХабибуллаевТашкентСамарканд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте на неделе температура может подняться до 39 градусовВ Ташкенте на неделе температура может подняться до 39 градусовСегодня, 11:23В «Новом Ташкенте» внедрят централизованную систему отопления и охлажденияВ «Новом Ташкенте» внедрят централизованную систему отопления и охлажденияСегодня, 11:06В Ташкенте автобусные полосы разделяют делиниаторамиВ Ташкенте автобусные полосы разделяют делиниаторамиВчера, 20:15В ташкентских автобусах обязательным стало использование кондиционеровВ ташкентских автобусах обязательным стало использование кондиционеровВчера, 19:21Число студентов в Узбекистане превысило 1,5 миллиона: высокая доля женщинЧисло студентов в Узбекистане превысило 1,5 миллиона: высокая доля женщинВчера, 17:34Количество автомобилей на дорогах страны приближается к 5 миллионамКоличество автомобилей на дорогах страны приближается к 5 миллионамВчера, 14:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Тарифы на электроэнергию вырастут, изменится чек за 500 кВт
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Органам внутренних дел предоставлены новые административные полномочия
Органам внутренних дел предоставлены новые административные полномочия
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану