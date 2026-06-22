Узгидромет предупредил: в ряде регионов растет риск селей

В ряде горных и предгорных районов Узбекистана в ближайшие дни может возникнуть опасность селей и паводков. Об этом сообщил директор агентства «Узгидромет» Шерзод Хабибуллаев.

Сообщается, что из-за осадков, ожидаемых в период с 23 по 27 июня, высока вероятность формирования селевых потоков в некоторых районах. В частности, в качестве опасных зон отмечены горные и предгорные районы Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.

Специалисты призывают жителей этих районов, отдыхающих и водителей, передвигающихся по горным дорогам, быть осторожными. Особо подчеркивается, что в результате сильных дождей уровень воды в логах и реках может резко подняться.

Кроме того, в некоторых местах по республике в результате кратковременных сильных осадков возможен сбор дождевой воды в городах и селах, что может привести к локальным подтоплениям.

Согласно прогнозам «Узгидромета», 23 июня в северо-западных регионах страны, а 24 июня в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, а также в некоторых частях Ферганской долины ожидаются кратковременные дожди с грозами.

25–26 июня на территории республики сохранится преимущественно сухая погода. При этом прогнозируется, что температура воздуха в большинстве регионов составит около 33–38 градусов, а в некоторых районах южных областей поднимется до 41–44 градусов.