В Узбекистане начался процесс приема в 1-е классы

·2·Узбекистан
В Узбекистане начался процесс приема в 1-е классы

В Узбекистане начался процесс приема детей в первые классы школ. В текущем году в первый класс принимаются дети, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Прием организован в два этапа. С 20 июня по 31 июля документы принимаются в школы по закрепленной микротерритории. В этот период родители могут зарегистрировать ребенка в школе по месту жительства.

С 1 августа по 15 августа будет осуществляться прием в школы, где имеются свободные места, вне зависимости от микротерритории. Возможность размещения ребенка в школе другого района будет зависеть от количества свободных мест.

В 135 районах и городах страны внедрена система электронной очереди. Родители могут отправить заявление онлайн через порталы «мй.мактаб.уз» или «мй.гов.уз».

Узбекистанmy.maktab.uzmy.gov.uz
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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