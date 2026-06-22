В Узбекистане начался процесс приема в 1-е классы

В Узбекистане начался процесс приема детей в первые классы школ. В текущем году в первый класс принимаются дети, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Прием организован в два этапа. С 20 июня по 31 июля документы принимаются в школы по закрепленной микротерритории. В этот период родители могут зарегистрировать ребенка в школе по месту жительства.

С 1 августа по 15 августа будет осуществляться прием в школы, где имеются свободные места, вне зависимости от микротерритории. Возможность размещения ребенка в школе другого района будет зависеть от количества свободных мест.

В 135 районах и городах страны внедрена система электронной очереди. Родители могут отправить заявление онлайн через порталы «мй.мактаб.уз» или «мй.гов.уз».