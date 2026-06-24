Узбекистан и Кыргызстан обменялись землями: какими будут новые границы?

·22·Узбекистан
Узбекистан и Кыргызстан обменялись землями: какими будут новые границы?

Между двумя соседними государствами — Узбекистаном и Кыргызстаном — был сделан важный шаг в рамках процесса демаркации границы (то есть установления окончательных точных линий границы). На этом этапе стороны договорились о взаимном обмене некоторыми земельными участками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов сообщил.

Итак, какие земли были обменяны и какие удобства это принесет населению? Подробности читайте ниже.

Какие села перешли в состав Кыргызстана?

Согласно соглашению, два села, которые ранее считались территорией Узбекистана, были переданы в состав Кыргызстана:

  • Чонгара село;

  • Тош-Тобо село.

Для справки: В данных населенных пунктах проживает в общей сложности около 2,5 тысяч человек и большинство из них составляют этнические кыргызы. Поэтому данное решение стало очень удобным для местного населения.

Узбекистан и Кыргызстан обменялись землями: какими будут новые границы?

Какие земли будут переданы Узбекистану?

Основываясь на международных правилах разграничения границ и принципах взаимной дружбы, этот процесс проводится на равноправной основе. В свою очередь, кыргызская сторона также предоставит Узбекистану из приграничной зоны эквивалентный по площади (равный по объему) количество земельных участков. В заявлении пока не раскрыто, какие именно территории передаются Узбекистану.

Новая дорога, сокращающая расстояние в 4 раза

Одной из главных добрых вестей этой встречи и соглашения связана с дорожной инфраструктурой. В целях создания удобств для всех Сай и Таян между селами планируется строительство новой автомобильной дороги.

  • Объем обмена: Для реализации проекта новой дороги стороны обменялись земельными участками общей площадью 236 гектаров земельных участков.

  • Важное достижение: После запуска этой новой дороги расстояние для жителей Баткенской области от Айдаркена до города Баткен сократится с 225 километров примерно до 55 километров!

Это означает, что время и средства граждан, затрачиваемые на дорогу, сократятся почти в 4 раза. Мирное и дружественное решение пограничных вопросов продолжит служить благополучию двух братских народов.

УзбекистанКыргызстанАскат АлагозовБаткен
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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