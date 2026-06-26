Юнусабад и Шайхантахур в числе лидеров по численности населения

·20·Узбекистан
Юнусабад и Шайхантахур в числе лидеров по численности населения

По состоянию на 1 апреля 2026 года районы Алмазар, Юнусабад и Шайхантахур города Ташкента вошли в первую десятку самых густонаселенных районов Узбекистана. Об этом сообщается в данных Агентства статистики.

Среди районов столицы первое место занял Алмазар, где проживает 419,6 тыс. человек. Юнусабадский район с населением 395 тыс. человек оказался на втором месте, а Шайхантахурский район с 374,6 тыс. жителей — на третьем.

В масштабах страны Алмазарский район занял 6-е место по численности населения. Юнусабад расположился на 8-м, а Шайхантахур — на 9-м месте.

По состоянию на 1 апреля 2026 года постоянное население Узбекистана достигло 38,4 миллиона человек. В списке самых населенных территорий, наряду с крупными городами, высокие позиции заняли и густонаселенные районы Самаркандской и Андижанской областей.

Ни один район Ташкентской области не вошел в первую десятку. Это свидетельствует о том, что большая часть населения столицы сосредоточена непосредственно в административных районах города Ташкента.

АлмазарЮнусабадШайхантахурТашкентАгентство статистикиУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
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