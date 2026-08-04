Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?

·1·Авто
Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?
Қисқача

Ўзбекистонда 2026 йилнинг январ–июн ойларида 235 794 дона енгил автомобил ишлаб чиқарилди. Енг кўп Кобалт тайёрланиб, унинг ишлаб чиқариш ҳажми 82 951 донани ташкил етди, Дамас еса 42 663 дона билан иккинчи ўринни егаллади. Шу даврда 23 249 дона Траккер, 18 715 дона Оних, 15 184 дона КИА ва 13 405 дона BYD автомобили ишлаб чиқарилди. Haval 5 061 дона, Chery 4 384 дона, Chevrolet Дамас Мове 600 дона ҳамда 29 582 дона махсус енгил автомобил тайёрланди.

Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–июнь ойларида турли русумдаги 235 794 дона енгил автомобиль ишлаб чиқарилди, деб хабар берди Давлат статистика қўмитаси.

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 26,8 минг донага кўп.

Русумлар кесимида энг кўп Cobalt ишлаб чиқарилган. Ярим йил давомида ушбу моделдан 82 951 дона тайёрланган.

Иккинчи ўринда Damas турибди. Январь–июнь ойларида 42 663 дона Damas ишлаб чиқарилган. Tracker бўйича кўрсаткич 23 249 донани, Onix бўйича эса 18 715 донани ташкил этган.

KIA автомобилларидан 15 184 дона, BYD моделларидан 13 405 дона ишлаб чиқарилган. Шунингдек, Haval 5 061 дона, Chery 4 384 дона миқдорида тайёрланган.

Chevrolet Damas Move русумидан 600 дона ишлаб чиқарилгани қайд этилди. Бундан ташқари, 29 582 дона махсус енгил автомобиль ишлаб чиқарилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиСмарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиБугун, 15:21AvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилиндиAvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилиндиБугун, 11:51Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаБугун, 10:52Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтдиАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтдиБугун, 03:58Ferrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиFerrari ўзининг янги синтез қилинган узатмалар қутисини тақдим этдиКеча, 22:58Ҳеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиҲеннессей Блаккбирд: 850 от кучига эга янги суперкар тақдим этилдиКеча, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади