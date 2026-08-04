Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январ–июн ойларида 235 794 дона енгил автомобил ишлаб чиқарилди. Енг кўп Кобалт тайёрланиб, унинг ишлаб чиқариш ҳажми 82 951 донани ташкил етди, Дамас еса 42 663 дона билан иккинчи ўринни егаллади. Шу даврда 23 249 дона Траккер, 18 715 дона Оних, 15 184 дона КИА ва 13 405 дона BYD автомобили ишлаб чиқарилди. Haval 5 061 дона, Chery 4 384 дона, Chevrolet Дамас Мове 600 дона ҳамда 29 582 дона махсус енгил автомобил тайёрланди.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–июнь ойларида турли русумдаги 235 794 дона енгил автомобиль ишлаб чиқарилди, деб хабар берди Давлат статистика қўмитаси.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 26,8 минг донага кўп.
Русумлар кесимида энг кўп Cobalt ишлаб чиқарилган. Ярим йил давомида ушбу моделдан 82 951 дона тайёрланган.
Иккинчи ўринда Damas турибди. Январь–июнь ойларида 42 663 дона Damas ишлаб чиқарилган. Tracker бўйича кўрсаткич 23 249 донани, Onix бўйича эса 18 715 донани ташкил этган.
KIA автомобилларидан 15 184 дона, BYD моделларидан 13 405 дона ишлаб чиқарилган. Шунингдек, Haval 5 061 дона, Chery 4 384 дона миқдорида тайёрланган.
Chevrolet Damas Move русумидан 600 дона ишлаб чиқарилгани қайд этилди. Бундан ташқари, 29 582 дона махсус енгил автомобиль ишлаб чиқарилган.
…