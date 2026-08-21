Регистрация членов семьи в Узбекистане станет проще

·9·Узбекистан
Регистрация членов семьи в Узбекистане станет проще

В Узбекистане законопроект, направленный на упрощение порядка регистрации граждан по месту жительства и пребывания, в Законодательной палате рассмотрели во втором чтении.

Если новый порядок вступит в силу, в некоторых случаях при регистрации членов семьи отменят действующие ограничения по площади жилья.

1. Норма площади жилья не применяется

Супруги, родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, братья и сёстры смогут зарегистрироваться в жилье друг друга.

При этом площадь квартиры или дома не станет препятствием, даже если она меньше установленной социальной нормы.

Новый порядок расширит возможности членов семьи законно зарегистрироваться по одному адресу со своими близкими.

2. Послабления и для студентов

Для студентов, проживающих в общежитиях, предлагается ввести отдельный механизм.

При их регистрации норма площади социального жилья не применяется. Ожидается, что это уменьшит практические проблемы с регистрацией студентов в общежитиях высших учебных заведений.

3. Новое правило и для ипотечного жилья

Для регистрации собственника и членов его семьи в жилье, на которое наложен запрет или арест, согласие залогодержателя или государственного органа не потребуется.

Эта норма направлена на обеспечение права членов семьи на регистрацию.

4. Интересы кредиторов также защищены

В законопроекте также учтены законные интересы кредиторов и государственных органов.

Если залогодержатель или уполномоченный государственный орган обратится, факт регистрации лица может быть отменён в установленном порядке.

Какова главная цель?

Новые правила направлены на упрощение процесса регистрации, расширение возможностей членов семьи законно зарегистрироваться в жилье близких и одновременно защиту интересов кредиторов.

УзбекистанЗаконодательная палата
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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