Какая погода будет завтра в Ташкенте?

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 15 октября.

Согласно прогнозу, в городе Ташкенте будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 12–14 градусов, днем — 23–25 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-13 градусов, днем 21-26 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью 8-13 градусов, днем 22-27 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-15 градусов, днем 20-25 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью 10-15 градусов, днем 23-28 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-13 градусов, днем 20-25 градусов.

В предгорных и горных районах республики будет переменная облачность, местами пройдут дожди. В высокогорьях осадки могут перейти в снег. Возможно возникновение селе-паводковых явлений. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем 14-19 градусов.