В Фергане заметно выросли цены на мясо: где зафиксирована самая высокая стоимость?

·47·Узбекистан
В Фергане заметно выросли цены на мясо: где зафиксирована самая высокая стоимость?

В период с 16 по 23 сентября в Ферганской области значительно выросли цены на мясо. За это время говядина подорожала на 2,9%, а баранина — на 2,4%.

По состоянию на 23 сентября цены на говядину в регионах области различались. Самая высокая цена была зафиксирована в городе Маргилане — один килограмм говядины продавался по 139 тысяч сумов.

Самая низкая цена наблюдалась в городе Кувасае, где килограмм мяса обошелся в 118 тысяч 56 сумов.

В данных Национального статистического комитета Узбекистана также отмечается рост цен на мясо и некоторые другие продукты питания в этот период.

Ферганская областьМаргиланКувасайцены на мясо
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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