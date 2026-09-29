В Фергане заметно выросли цены на мясо: где зафиксирована самая высокая стоимость?

В период с 16 по 23 сентября в Ферганской области значительно выросли цены на мясо. За это время говядина подорожала на 2,9%, а баранина — на 2,4%.

По состоянию на 23 сентября цены на говядину в регионах области различались. Самая высокая цена была зафиксирована в городе Маргилане — один килограмм говядины продавался по 139 тысяч сумов.

Самая низкая цена наблюдалась в городе Кувасае, где килограмм мяса обошелся в 118 тысяч 56 сумов.

В данных Национального статистического комитета Узбекистана также отмечается рост цен на мясо и некоторые другие продукты питания в этот период.