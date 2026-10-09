В Туркменистане начался саммит СНГ, Шавката Мирзиёева встретил Сердар Бердымухамедов
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в национальную туристическую зону «Аваза» на побережье Каспийского моря в Туркменистане для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
В главном комплексе, где пройдет саммит, главу нашего государства тепло и с высоким уважением встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Повестка дня переговоров: Узкий и расширенный форматы
На данном саммите высокого уровня планируется рассмотреть важнейшие направления многостороннего партнерства между странами Содружества:
Диалог в узком формате: В ходе встречи в узком составе главы государств подробно обсудят вопросы региональной безопасности, глобальной геополитической ситуации, а также дальнейшего укрепления политического диалога в рамках организации;
Расширенное заседание: На всесторонних переговорах с участием официальных делегаций приоритетное внимание будет уделено вопросам торгово-экономических связей, промышленной кооперации, развития транспортно-транзитных коридоров и углубления культурно-гуманитарных обменов.
Пакет документов, ожидаемых к подписанию
По итогам саммита ожидается принятие ряда важных решений, направленных на вывод деятельности Содружества на новый этап:
Укрепление правовой базы: Будут утверждены многосторонние соглашения, направленные на экономическую интеграцию, упрощение таможенных и приграничных процедур;
Новые инициативы: Предусматривается поддержка практических инициатив, выдвинутых Узбекистаном по развитию электронной коммерции, инноваций и объединению транспортно-логистической инфраструктуры на пространстве СНГ.
Данный саммит, начавшийся в комплексе «Аваза», оценивается как очередное важное политическое событие на пути дальнейшего расширения взаимного доверия и практического сотрудничества в пространстве Центральной Азии и СНГ.
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