В Туркменистане начался саммит СНГ, Шавката Мирзиёева встретил Сердар Бердымухамедов

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В Туркменистане начался саммит СНГ, Шавката Мирзиёева встретил Сердар Бердымухамедов

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в национальную туристическую зону «Аваза» на побережье Каспийского моря в Туркменистане для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

В главном комплексе, где пройдет саммит, главу нашего государства тепло и с высоким уважением встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Повестка дня переговоров: Узкий и расширенный форматы

На данном саммите высокого уровня планируется рассмотреть важнейшие направления многостороннего партнерства между странами Содружества:

  • Диалог в узком формате: В ходе встречи в узком составе главы государств подробно обсудят вопросы региональной безопасности, глобальной геополитической ситуации, а также дальнейшего укрепления политического диалога в рамках организации;

  • Расширенное заседание: На всесторонних переговорах с участием официальных делегаций приоритетное внимание будет уделено вопросам торгово-экономических связей, промышленной кооперации, развития транспортно-транзитных коридоров и углубления культурно-гуманитарных обменов.

Пакет документов, ожидаемых к подписанию

По итогам саммита ожидается принятие ряда важных решений, направленных на вывод деятельности Содружества на новый этап:

  • Укрепление правовой базы: Будут утверждены многосторонние соглашения, направленные на экономическую интеграцию, упрощение таможенных и приграничных процедур;

  • Новые инициативы: Предусматривается поддержка практических инициатив, выдвинутых Узбекистаном по развитию электронной коммерции, инноваций и объединению транспортно-логистической инфраструктуры на пространстве СНГ.

Данный саммит, начавшийся в комплексе «Аваза», оценивается как очередное важное политическое событие на пути дальнейшего расширения взаимного доверия и практического сотрудничества в пространстве Центральной Азии и СНГ.

Шавкат МирзиёевСНГСердар БердымухамедовАваза
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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