Победительнице конкурса «Tatar qizi – 2026» вручили автомобиль и нагрудный знак «Маданият ва сан’ат fidokori»

·48·Культура
Победительнице конкурса «Tatar qizi – 2026» вручили автомобиль и нагрудный знак «Маданият ва сан’ат fidokori»

В Узбекистане победительница международного смотра-конкурса «Tatar qizi – 2026» Амина Махмудова была награждена главным призом — автомобилем «Zeekr». Об этом сообщил министр культуры Озодбек Назарбеков на своей странице в социальных сетях.

Автомобиль был вручен Амине Махмудовой на церемонии награждения, прошедшей в павильоне Республиканских национальных культурных центров в столице. Кроме того, студентке Национального института эстрадного искусства имени Ботира Закирова был вручен нагрудный знак «Маданият ва сан’ат fidokori» («Преданный делу культуры и искусства»).

В финальном этапе международного конкурса, организованного в Туркменистане, приняли участие в общей сложности 12 участниц из Узбекистана, России, Кыргызстана, Турции и Туркменистана. В ходе состязаний девушки продемонстрировали знание языков, национальных традиций и культуры, а также творческие способности и сценическое мастерство.

Амина Махмудова благодаря своему таланту и подготовке завоевала признание жюри и была признана главной победительницей конкурса. Как сообщил министр, главный приз — автомобиль «Zeekr» — был вручен от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Озодбек Назарбеков поздравил молодую победительницу с успехом и пожелал ей новых достижений в дальнейшей творческой деятельности. Было также подчеркнуто, что поддержка молодых талантов и признание их успехов на международной арене играют важную роль в развитии культуры и искусства.

Tatar qizi – 2026Амина МахмудоваZeekrМинистр культуры Озодбек Назарбеков
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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