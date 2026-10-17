Победительнице конкурса «Tatar qizi – 2026» вручили автомобиль и нагрудный знак «Маданият ва сан’ат fidokori»

В Узбекистане победительница международного смотра-конкурса «Tatar qizi – 2026» Амина Махмудова была награждена главным призом — автомобилем «Zeekr». Об этом сообщил министр культуры Озодбек Назарбеков на своей странице в социальных сетях.

Автомобиль был вручен Амине Махмудовой на церемонии награждения, прошедшей в павильоне Республиканских национальных культурных центров в столице. Кроме того, студентке Национального института эстрадного искусства имени Ботира Закирова был вручен нагрудный знак «Маданият ва сан’ат fidokori» («Преданный делу культуры и искусства»).

В финальном этапе международного конкурса, организованного в Туркменистане, приняли участие в общей сложности 12 участниц из Узбекистана, России, Кыргызстана, Турции и Туркменистана. В ходе состязаний девушки продемонстрировали знание языков, национальных традиций и культуры, а также творческие способности и сценическое мастерство.

Амина Махмудова благодаря своему таланту и подготовке завоевала признание жюри и была признана главной победительницей конкурса. Как сообщил министр, главный приз — автомобиль «Zeekr» — был вручен от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Озодбек Назарбеков поздравил молодую победительницу с успехом и пожелал ей новых достижений в дальнейшей творческой деятельности. Было также подчеркнуто, что поддержка молодых талантов и признание их успехов на международной арене играют важную роль в развитии культуры и искусства.