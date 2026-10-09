В Узбекистане за 9 месяцев совершено более 69 тысяч киберпреступлений — озвучены цифры

·23·Узбекистан
В Узбекистане за 9 месяцев совершено более 69 тысяч киберпреступлений — озвучены цифры

В Узбекистане с развитием цифровых технологий масштабы виртуального мошенничества и кибератак тревожно расширяются. На пресс-конференции, организованной Министерством внутренних дел в Медиацентре (Контент-центре), были обнародованы крайне важные и тревожные статистические данные, направленные на повышение бдительности граждан.

Согласно официальным данным, за истекшие 9 месяцев 2026 года по всей стране было совершено более 69 тысяч киберпреступлений, а общий материальный ущерб, понесенный гражданами, превысил астрономическую цифру — 1 триллион сумов.

Сколько денег было возвращено? Официальные цифры и анализ

Заместитель начальника Департамента по борьбе с киберпреступлениями МВД Жахонгир Садуллаев привел на пресс-конференции конкретные факты по ситуации:

  • Общий масштаб ущерба: С начала года посредством цифровых мошенников и хакерских атак общая сумма средств граждан в размере более 1 триллиона сумов была присвоена незаконным путем;

  • Возвращенные средства: В результате оперативных мер и расследований правоохранительных органов законным владельцам удалось вернуть лишь 210 миллиардов сумов из похищенных денег;

  • Коэффициент возврата: Тот факт, что возмещена лишь примерно пятая часть причиненного ущерба, показывает, насколько сложно отслеживать и блокировать средства, выведенные посредством киберпреступлений.

Какие методы используют мошенники?

Специалисты особо отмечают, на удочку каких схем чаще всего попадаются граждане:

  • Поддельные ссылки и фишинг: Подозрительные ссылки, отправляемые под маской «компенсации от государства», «дешевых товаров» или «розыгрышей призов»;

  • Кража данных банковских карт: Получение SMS-кодов и личных данных путем телефонных звонков лиц, представляющихся «службой безопасности банка»;

  • Обман в социальных сетях: Вовлечение людей в Telegram, Instagram и на других платформах в схемы быстрого обогащения, «онлайн-инвестиции» или фальшивые торговые каналы.

Специалисты предупреждают: как защитить деньги на карте?

Департамент по борьбе с киберпреступлениями МВД призывает всех граждан строго соблюдать правила цифровой гигиены и безопасности:

  • Никому не сообщайте SMS-код: Ни один сотрудник банка или представитель государственного учреждения не имеет права запрашивать одноразовый код подтверждения, пришедший на ваш телефон;

  • Не давайте разрешений подозрительным приложениям: Категорически не устанавливайте программы, загруженные из неофициальных источников и позволяющие управлять экраном вашего телефона;

  • Действуйте незамедлительно: Если замечена подозрительная операция или данные попали к посторонним лицам, необходимо срочно заблокировать карту через банковское приложение и обратиться по номеру 102.

В то время как количество атак в киберпространстве растет, главным и самым прочным щитом финансовой безопасности остается личная бдительность каждого гражданина.

Департамент по борьбе с киберпреступлениямиЖахонгир СадуллаевМедиацентрКибератаки
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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