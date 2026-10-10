Какой экономический расчет стоит за визитом MrBeast в Узбекистан?

·95·Общество
Какой экономический расчет стоит за визитом MrBeast в Узбекистан?

Визит в Ташкент самого крупного и популярного создателя цифрового контента в мире, имеющего более 500 миллионов подписчиков на платформе YouTube, MrBeast (Джимми Дональдсона) не только вызвал фурор в социальных сетях, но и закономерно породил у общественности вопросы: во сколько обошелся Узбекистану приезд самого дорогого блогера планеты?

Согласно официальным данным, блогер посетил нашу страну по официальному приглашению Фонда развития культуры и искусства при Президенте Республики Узбекистан (ACDF) и Комитета по туризму в рамках государственной программы поддержки креативной экономики и цифрового контента.

Точная сумма по контракту или объем расходов между сторонами официально не разглашаются и являются строгой коммерческой тайной. Однако реальные цены на мировом рынке и судебные документы показывают, насколько высока глобальная стоимость такого сотрудничества.

Мероприятие в Ташкенте: 200 счастливых участников и 300 млн сумов в качестве награды

Участие MrBeast в Узбекистане было организовано в формате масштабного международного интерактивного шоу:

  • Бесплатный вход и компьютерный отбор: Вход для фанатов был абсолютно бесплатным. Из тысяч претендентов, прошедших онлайн-регистрацию, 200 участников, случайно выбранных с помощью компьютерного генератора случайных чисел, получили возможность напрямую участвовать в специальной фан-встрече и вопросах-ответах;

  • Приз в 300 миллионов сумов: Во время интерактивных испытаний в Ташкенте Джимми лично вручил трем местным участникам денежные премии по 100 миллионов сумов каждому, а всего на общую сумму 300 миллионов сумов;

  • Молодежь и креативная индустрия: Проект направлен на вдохновение местных контент-мейкеров и ускорение интеграции молодежи Узбекистана в мировое медиапространство.

Сколько MrBeast стоит на мировом рынке? Факты из судебных документов

Сотрудничество с брендом MrBeast требует огромных затрат даже для ведущих корпораций мира. Опубликованные в августе американским судом материалы раскрыли его официальные расценки на рекламу:

  • Интеграция в основное видео: Одна рекламная интеграция на главном YouTube-канале блогера составляет в среднем 2,5 миллиона долларов;

  • Shorts и продвижение на сайте: За один короткий ролик Shorts требуется еще 500 тысяч долларов, а за право использования и внедрения названия бренда на официальном веб-сайте — 1 миллион долларов;

  • Мировые примеры: Медицинская корпорация заплатила команде блогера 15 миллионов долларов за четыре видео, торговый гигант Amazon — 12,5 миллионов долларов за пять роликов. Кроме того, за проект по скупке всех товаров в супермаркете Walmart команда MrBeast установила гонорар в размере 8–10 миллионов долларов.

Млрд-долларовая стратегия туризма: Почему необходимы такие инвестиции?

Политику Узбекистана по привлечению мировых звезд можно расценивать как крупный государственный маркетинг:

  • Туризм — источник огромного дохода: По итогам 2025 года чистый доход Узбекистана от сферы туризма превысил 4,4 миллиарда долларов. В ближайшей перспективе страна нацелена на дальнейшее увеличение этого показателя;

  • Потребность в глобальной узнаваемости: Для сохранения и приумножения миллиардных потоков традиционной рекламы недостаточно — необходим глобальный медиарезон, охватывающий сотни миллионов молодых людей;

  • Караван звезд не случаен: Посетившие нашу страну ранее звезды мировой сцены, такие как Дженнифер Лопес, Андреа Бочелли, Джон Ледженд, также послужили повышению международного авторитета страны. MrBeast же стал идеальным рекламным инструментом для привлечения в Узбекистан поколения Gen-Z и цифрового поколения нашей планеты.

Нет сомнений, что благодаря съемкам на улицах Ташкента и предстоящему видеоролику более полумиллиарда зрителей по всему миру заново откроют для себя имя Узбекистана.

MrBeastТашкентACDFYouTube
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)Вчера 09:07На шоу MrBeast 3 счастливых участника выиграли по 100 млн сумов (видео)На шоу MrBeast 3 счастливых участника выиграли по 100 млн сумов (видео)Вчера 20:49Стало известно место встречи с MrBeast в ТашкентеСтало известно место встречи с MrBeast в ТашкентеВчера 13:53MrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть егоMrBeast приедет в Ташкент: 200 фанатов смогут увидеть его6 октября 19:53MrBeast поезжает также в Самарканд, Бухару и Хиву?MrBeast поезжает также в Самарканд, Бухару и Хиву?Вчера 21:03МрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за суткиМрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за сутки5 октября 17:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех