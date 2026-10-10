Какой экономический расчет стоит за визитом MrBeast в Узбекистан?

Визит в Ташкент самого крупного и популярного создателя цифрового контента в мире, имеющего более 500 миллионов подписчиков на платформе YouTube, MrBeast (Джимми Дональдсона) не только вызвал фурор в социальных сетях, но и закономерно породил у общественности вопросы: во сколько обошелся Узбекистану приезд самого дорогого блогера планеты?

Согласно официальным данным, блогер посетил нашу страну по официальному приглашению Фонда развития культуры и искусства при Президенте Республики Узбекистан (ACDF) и Комитета по туризму в рамках государственной программы поддержки креативной экономики и цифрового контента.

Точная сумма по контракту или объем расходов между сторонами официально не разглашаются и являются строгой коммерческой тайной. Однако реальные цены на мировом рынке и судебные документы показывают, насколько высока глобальная стоимость такого сотрудничества.

Мероприятие в Ташкенте: 200 счастливых участников и 300 млн сумов в качестве награды

Участие MrBeast в Узбекистане было организовано в формате масштабного международного интерактивного шоу:

Бесплатный вход и компьютерный отбор: Вход для фанатов был абсолютно бесплатным. Из тысяч претендентов, прошедших онлайн-регистрацию, 200 участников, случайно выбранных с помощью компьютерного генератора случайных чисел, получили возможность напрямую участвовать в специальной фан-встрече и вопросах-ответах;

Приз в 300 миллионов сумов: Во время интерактивных испытаний в Ташкенте Джимми лично вручил трем местным участникам денежные премии по 100 миллионов сумов каждому, а всего на общую сумму 300 миллионов сумов;

Молодежь и креативная индустрия: Проект направлен на вдохновение местных контент-мейкеров и ускорение интеграции молодежи Узбекистана в мировое медиапространство.

Сколько MrBeast стоит на мировом рынке? Факты из судебных документов

Сотрудничество с брендом MrBeast требует огромных затрат даже для ведущих корпораций мира. Опубликованные в августе американским судом материалы раскрыли его официальные расценки на рекламу:

Интеграция в основное видео: Одна рекламная интеграция на главном YouTube-канале блогера составляет в среднем 2,5 миллиона долларов ;

Shorts и продвижение на сайте: За один короткий ролик Shorts требуется еще 500 тысяч долларов , а за право использования и внедрения названия бренда на официальном веб-сайте — 1 миллион долларов ;

Мировые примеры: Медицинская корпорация заплатила команде блогера 15 миллионов долларов за четыре видео, торговый гигант Amazon — 12,5 миллионов долларов за пять роликов. Кроме того, за проект по скупке всех товаров в супермаркете Walmart команда MrBeast установила гонорар в размере 8–10 миллионов долларов.

Млрд-долларовая стратегия туризма: Почему необходимы такие инвестиции?

Политику Узбекистана по привлечению мировых звезд можно расценивать как крупный государственный маркетинг:

Туризм — источник огромного дохода: По итогам 2025 года чистый доход Узбекистана от сферы туризма превысил 4,4 миллиарда долларов . В ближайшей перспективе страна нацелена на дальнейшее увеличение этого показателя;

Потребность в глобальной узнаваемости: Для сохранения и приумножения миллиардных потоков традиционной рекламы недостаточно — необходим глобальный медиарезон, охватывающий сотни миллионов молодых людей;

Караван звезд не случаен: Посетившие нашу страну ранее звезды мировой сцены, такие как Дженнифер Лопес, Андреа Бочелли, Джон Ледженд, также послужили повышению международного авторитета страны. MrBeast же стал идеальным рекламным инструментом для привлечения в Узбекистан поколения Gen-Z и цифрового поколения нашей планеты.

Нет сомнений, что благодаря съемкам на улицах Ташкента и предстоящему видеоролику более полумиллиарда зрителей по всему миру заново откроют для себя имя Узбекистана.