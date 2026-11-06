В договорах 132 строительных компаний выявлены условия, загоняющие покупателей в ловушку

На рынке строящегося жилья в Узбекистане выявлены массовые случаи грубого нарушения прав покупателей и заключения односторонних договоров. В результате комплексного анализа, проведенного Комитетом по развитию конкуренции, в договорах 132 строительных компаний были обнаружены серьезные нарушения законодательства, ущемляющие права потребителей.

По итогам рассмотрения обращений обеспечен перерасчет и возврат средств гражданам, столкнувшимся с обманом и несправедливостью, на общую сумму 14,5 миллиарда сумов.

Более 1 700 жалоб и показатели в разрезе регионов

За первые 9 месяцев 2026 года в Комитет по конкуренции поступило более 1 700 жалоб от граждан по поводу несвоевременной сдачи объектов в эксплуатацию и некачественного строительства. Распределение 132 компаний, в договорах которых выявлены нарушения, по регионам:

город Ташкент — 17;

Наманганская, Навоийская и Ташкентская области — по 15 в каждой;

Бухарская и Сурхандарьинская области — по 13;

Ферганская и Хорезмская области — по 10;

Андижанская область — 9;

Сырдарьинская область — 8;

Джизакская область — 4;

Кашкадарьинская область — 3.

Скрытые «ловушки» в договорах: цифры и факты

Большинство проанализированных договоров составлены исключительно в интересах строительной компании, оставляя покупателя беззащитным:

в 77,3% случаев при расторжении договора срок возврата уплаченных покупателем средств вообще не указан или необоснованно затянут;

в 63,6% договоров после приемки квартиры не предусмотрен никакой гарантийный срок;

59,1% договоров оказались односторонними документами, адаптированными только под интересы компании;

в 54,5% документов не указано обязательство застройщика устранять строительные дефекты за свой счет;

в 50,8% договоров не предусмотрена пеня (неустойка), которую застройщик должен выплатить в случае задержки сдачи здания;

в 33,3% случаев скрыты точная дата и срок сдачи дома;

30,3% договоров вопреки требованиям законодательства о государственном языке составлены только на русском языке.

Незаконные штрафы и уловки с удержанием средств

В ходе проверок также вскрылись крайне несправедливые пункты, применяемые некоторыми строительными фирмами:

Удержание 4–15% средств: если покупатель хочет расторгнуть договор по собственному желанию, предусмотрены необоснованно крупные суммы удержаний;

Ловушка «деньги вернутся только после перепродажи квартиры»: многие компании прописывают, что при расторжении договора деньги будут возвращены только после того, как эта квартира будет продана новому покупателю;

Одностороннее повышение цены: применялась практика повышения стоимости квартиры в процессе строительства в одностороннем порядке, без согласия клиента.

Комитет по конкуренции призывает граждан при покупке квартир в строящихся многоэтажных домах тщательно изучать каждый пункт договора и не соглашаться на сомнительные и односторонние условия.