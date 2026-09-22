В Узбекистане внедрена новая система борьбы с притеснениями и насилием на рабочем месте

В Узбекистане внедряется новая система, направленная на защиту сотрудников от притеснений, насилия и дискриминации на рабочем месте. Теперь устанавливаются четкие механизмы для приема и объективного рассмотрения обращений по поводу физического или психологического давления, сексуальных домогательств, преследований и других негативных ситуаций на работе.

Самое важное — гарантируется конфиденциальность персональных данных лица, сообщившего о таком факте, а также содержания самого обращения.

Это изменение направлено на формирование в трудовых коллективах безопасной среды, основанной на уважении и приоритете человеческого достоинства.

С какими явлениями на рабочем месте будут бороться?

В рамках новой системы предусматривается защита сотрудников от различных форм притеснений и насилия в процессе трудовой деятельности.

В частности, особое внимание будет уделено предотвращению следующих ситуаций:

физическое насилие;

сексуальное насилие;

сексуальные домогательства;

психологическое давление;

преследование;

дискриминация;

другие формы притеснений на рабочем месте.

Важным аспектом является то, что помимо устранения проблемы после ее возникновения, одним из основных направлений системы станет профилактика подобных случаев.

Данные обратившегося сотрудника сохраняются в тайне

Одним из главных барьеров для людей, столкнувшихся с притеснением или насилием на рабочем месте, является опасение, что после обращения их личность будет раскрыта или они подвергнутся давлению в коллективе.

В новой системе гарантируется конфиденциальность персональных данных заявителя и содержания обращения.

Эта норма направлена на расширение возможностей сотрудников сообщать о ситуации в установленном порядке, вместо того чтобы скрывать проблему.

В то же время особое внимание уделяется объективности процесса приема и рассмотрения обращений.

«Не останется просто как рабочий конфликт»

Давление или преследование на рабочем месте иногда могут оцениваться как обычный конфликт. Однако в новом подходе достоинство сотрудника и безопасные условия труда рассматриваются как отдельный объект защиты.

Особенно важно предотвращать случаи давления, запугивания или дискриминации с использованием служебного положения в отношениях между руководителем и подчиненным.

Поэтому новый механизм призван не только принимать меры после совершения насилия, но и способствовать формированию здоровых отношений в трудовом коллективе.

Это изменение означает новые требования и для работодателей

Обеспечение безопасной рабочей среды — это не только задача сотрудника. Работодатель также должен принимать необходимые меры для недопущения притеснений и насилия в трудовом коллективе.

Здесь важное значение имеет эффективная работа внутренних механизмов, направленных на прием обращений, их объективное изучение и защиту прав сотрудника.

То есть подход к отношениям на рабочем месте не ограничивается только выполнением трудовых функций, но и основывается на принципах уважения чести, достоинства и личной неприкосновенности сотрудника.

В Узбекистане расширяются механизмы защиты от притеснений и насилия

Данные изменения согласуются с мерами, направленными на усиление механизмов правовой и социальной защиты лиц, пострадавших от притеснений и насилия в последние годы.

В частности, законом № ЗРУ-1175, принятым 11 сентября 2026 года, установлен ряд новых гарантий правовой защиты лиц, пострадавших от притеснений и насилия. Согласно ему, жертвам, обратившимся в органы дознания, предварительного следствия или в суд по соответствующим делам, предоставлено право на получение юридической помощи за счет государства.

Это показывает, что в борьбе с притеснениями и насилием развиваются не только профилактические меры, но и механизмы защиты прав обратившегося лица на последующих этапах.

В чем главное изменение для сотрудников?

Практическую значимость новой системы можно увидеть в нескольких основных направлениях:

Направление Новый подход Предотвращение притеснений Усиливаются меры по созданию безопасной среды на рабочем месте Насилие Устанавливаются механизмы борьбы со случаями физического и сексуального насилия Психологическое давление Уделяется внимание психологическому давлению и преследованию сотрудника Дискриминация Предусматривается предотвращение случаев дискриминации в трудовом коллективе Обращения Создается механизм информирования о ситуации для сотрудников Конфиденциальность Данные заявителя и содержание обращения сохраняются в тайне Рассмотрение Уделяется внимание объективному изучению обращений

Основная цель — защита человеческого достоинства на рабочем месте

В центре новой системы стоит простой, но важный принцип: человек должен чувствовать себя в безопасности и быть уважаемым на своем рабочем месте.

С этой точки зрения, не оставляя притеснения, преследования, дискриминацию или насилие на рабочем месте как обычный трудовой спор, предусматривается усиление механизмов, направленных на их предотвращение и объективное рассмотрение обращений.

В настоящее время конкретные практические процедуры нового порядка и механизмы их применения будут определяться на основе соответствующих нормативно-правовых актов.

Однако основное направление ясно: В Узбекистане усиливается подход, направленный на защиту прав, чести и достоинства сотрудника в трудовых отношениях.