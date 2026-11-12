Узгидромет предупредил об опасности схода селей в 8 областях
В связи с ожидаемыми 13 ноября дождями в ряде регионов Узбекистана возможен сход селей и паводки. Об этом Узгидромет выпустил экстренное предупреждение.
Согласно сообщению, опасность ожидается в предгорных и горных районах республики. В частности:
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сариасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттакурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы, а также города Ангрен и Алмалык;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы, а также город Ханабад.
В связи с этим граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих, а также водителей, передвигающихся по данным направлениям, просят соблюдать меры предосторожности.
Кроме того, в некоторых районах республики возможно скопление дождевых вод и подтопления.
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