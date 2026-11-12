Узгидромет предупредил об опасности схода селей в 8 областях

В связи с ожидаемыми 13 ноября дождями в ряде регионов Узбекистана возможен сход селей и паводки. Об этом Узгидромет выпустил экстренное предупреждение.

Согласно сообщению, опасность ожидается в предгорных и горных районах республики. В частности: