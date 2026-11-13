Сборная Узбекистана У-20 сыграла вничью с молодежной сборной Венесуэлы в упорном матче

Молодежная сборная Узбекистана У-20 провела очередной международный товарищеский матч. В упорном и напряженном противостоянии против сборной Венесуэлы У-20 победитель выявлен не был — 2:2.

Богатый на голы второй тайм и проявленный характер

В ходе интересного и конкурентного матча наши представители проявили характер на поле и стали авторами важных голов. В составе молодежной сборной Узбекистана активно действовали Даврон Тулаганов (56-я минута) а также Шорахим Шорахмедов (64-я минута) , которые поразили ворота соперника, сумев сравнять счет и выйти вперед.

Детали матча Данные и показатели Статус Международный товарищеский матч Счет Узбекистан У-20 — Венесуэла У-20 — 2:2 Авторы голов Даврон Тулаганов (56'), Шорахим Шорахмедов (64') Основной вратарь Нематилло Рустамжонов (21)

Основной состав и возможности замен

Главный тренер в этом матче проверил возможности футболистов и произвел ряд замен.

Основной состав Узбекистана У-20: 21. Нематилло Рустамжонов, 2. Шорахим Шорахмедов, 4. Бехруз Копайсинов, 6. Диёр Эрманов, 7. Кувонч Абраев, 11. Улугбек Маратов, 13. Нурмухаммад Абдуганиев, 14. Бехруз Абдусатторов, 17. Кувонишбек Сайдалиев, 19. Мухаммадали Дилшодбеков, 22. Даврон Тулаганов.

Футболисты, готовые выйти на замену: Юсуфхонов, Мусохонов, Махмуджонов, Нажмиддинов, Солиев, Омонкелдиев, Ашурбоев, Шукуруллаев, Боходирхонов, Юсупов, Куванишбаев, Абдурасулов.

Матч послужил важным этапом для наших молодых футболистов в накоплении опыта на международной арене и подготовке к будущим официальным турнирам.

Как вы оцениваете перспективы сборной Узбекистана У-20 в будущих официальных соревнованиях? Оставляйте свое мнение в комментариях!