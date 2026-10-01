Зарплата выше 2000 долларов и новая государственная премия: Президент встретился с педагогами

В Узбекистане в преддверии 1 октября — Дня учителя и наставника состоялась историческая встреча, определяющая будущее сферы образования страны. Президент Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с преданными своему делу работниками сферы и озвучил ряд новых инициатив по повышению статуса учителей, кардинальному улучшению условий в школах и детских садах, а также адаптации высшего образования к рыночной экономике.

Глава государства подчеркнул, что хотя современный искусственный интеллект меняет методы обучения, ни одна технология не способна заменить живого наставника в деле поиска пути к сердцу молодежи:

«Учитель — это река любви, учитель — родник добра, учитель — солнце просвещения! Мы вернули наших детей с хлопковых полей — за школьные парты, а учителей — от принудительного труда к учебному процессу. Чтить учителя — значит чтить не просто представителя одной профессии, а будущее всей нации!»

Доходы педагогов и новая премия имени Абдуллы Авлони

На встрече государственными наградами были отмечены преданные своему делу работники сферы образования, предприниматели и зарубежные партнеры. В то же время было объявлено об учреждении специальной государственной премии имени Абдуллы Авлони для передовых преподавателей, первые обладатели которой будут награждены в преддверии праздника в следующем году.

В вопросах материального стимулирования и показателей качества зафиксированы следующие результаты:

Высокая зарплата: На сегодняшний день по республике 40 тысяч учителей получают зарплату свыше 1 000 долларов, а еще 1,5 тысячи — более 2 000 долларов.

Профессиональная сертификация: За 5 лет число педагогов с международными и национальными сертификатами выросло с 29 тысяч до 143 тысяч, нехватка учителей в системе сократилась втрое.

Ваучерная система повышения квалификации: Вместо обязательных месячных традиционных курсов внедряются ваучеры профессионального развития. Учителя будут самостоятельно выбирать обучение продолжительностью от 18 до 72 часов в зависимости от своих показателей.

Школьное образование: Предметы на английском языке, 100-процентная надбавка и новые учебники

В целях воспитания самостоятельного и критически мыслящего поколения последовательно продолжается реформа учебников. Только в текущем году было привлечено 400 специалистов и переработано 324 учебника. В качестве результатов реформ 15-летние учащиеся поднялись на 32 позиции вверх и заняли 48-е место в рейтинге PISA по естественнонаучному направлению.

С нового учебного года в системе будут реализованы следующие важные изменения:

Раздельное преподавание точных наук: Если количество учащихся в классе превышает 25 человек, уроки математики, физики, химии и биологии будут проводиться с разделением на две группы.

Обучение полностью на английском языке: С нового учебного года в 100 школах математика, информатика и естественные науки в отдельных классах будут преподаваться полностью на английском языке. Учителям в рамках этого проекта будет выплачиваться 100-процентная надбавка .

Олимпиады и поощрение: Преподавателям с национальным сертификатом устанавливается надбавка в размере 50 процентов, а подготовившим победителей олимпиад будет напрямую присваиваться высшая категория. Тысяча педагогов будут отправлены на повышение квалификации за рубеж. Победители предметных олимпиад среди 4-х классов будут награждены компьютерами, а их учителя — денежными премиями.

«Индекс качества»: Деятельность школ будет категоризирована на основе специального рейтинга. Передовым школьным коллективам, оказавшим содействие в повышении уровня других учреждений за счет собственного опыта, будет выплачиваться 30-процентная надбавка.

Беспрецедентные льготы для частного и инклюзивного образования

В целях удовлетворения высокого спроса на ученические места в 52 районах с высокой нагрузкой тем, кто открывает частные школы, будут выделяться льготные кредиты и субсидии.

Бесплатное здание на 10 лет: Пустующие государственные здания будут предоставляться частным школам в бесплатную аренду сроком на 10 лет, а также будут покрываться 50 процентов расходов на их международную аккредитацию.

Облегчение для родителей: Для родителей, обучающих своих детей в частных школах, порог не облагаемого налогом дохода будет увеличен в два раза.

Инклюзивная среда: За два года количество инклюзивных школ выросло почти в пять раз и достигло 3 591. Опыт ташкентской многофункциональной инклюзивной ресурсной школы до конца года будет внедрен в Хорезме, Джизаке и Самарканде, а в дальнейшем — во всех регионах.

Детские сады и профессиональное образование: Новости для работающих мам и воспитателей

В системе дошкольного и профессионального образования определены следующие социальные и профессиональные льготы:

Поддержка работающих мам: С 1 января 2027 года плата за посещение семейных детских садов работающими женщинами, отдавших туда детей в возрасте 2–3 лет, будет полностью покрываться за счет государственного бюджета.

Высшее образование для воспитателей: Срок заочного обучения для сотрудников детских садов в педагогических вузах сокращается с 4 до 3 лет; этим также смогут воспользоваться помощники воспитателей с 5-летним стажем.

Надбавка в 50% мастерам с международным сертификатом: Будет расширен охват дуального образования в техникумах, ежегодно 500 мастеров будут проходить стажировку за рубежом. Создающим частные техникумы будут предоставлены налоговые и земельные льготы.

Критика высшего образования и франшиза университетов из «ТОП-300»

Президент констатировал, что число студентов в республике достигло 1,6 миллиона, а семь вузов вошли в международные рейтинги науки, при этом подвергнув критике то, что качество учебников и уровень кадров в университетах не отвечают требованиям времени.

Деятельность вузов будет кардинально реформирована:

Обновление наблюдательных советов: Две трети советов государственных университетов будут сформированы из представителей частного сектора и зарубежных вузов. Они будут адаптировать программы под рынок и создавать не менее 50 современных учебников в год.

Революция дуального образования: со следующего года в 75 вузах, а с 2028 года — во всех вузах будет налажена система «предприятие — вуз — целевой кадр». Половину зарплаты студента, работающего на предприятии, покроет государство, показавшие хорошие результаты со 2-го курса будут переведены на государственный грант.

300 сильнейших вузов мира: Расходы частных университетов на лаборатории, оборудование и кампусы при привозе франшизы авторитетных зарубежных вузов из рейтинга «ТОП-300» будут частично покрыты государством. Приоритет будет отдан инженерии, искусственному интеллекту, энергетике и медицине.

Данные масштабные решения направлены на то, чтобы превратить сферу образования в Новом Узбекистане в самый главный и приоритетный драйвер развития страны.