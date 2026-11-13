Саида Мирзиёева встретилась с Эмманюэлем Макроном: стратегическое партнерство на новом этапе

Помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева провела встречу с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом Мирзиёева сообщила на своей официальной странице в Telegram.

Диалог высокого уровня, состоявшийся в Елисейском дворце, свидетельствует о высоком уровне политических и экономических связей между двумя государствами.

Согласно сообщению, в ходе беседы Саида Мирзиёева передала Президенту Франции искренние приветствия лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На встрече были всесторонне обсуждены вопросы масштабного стратегического партнерства между двумя странами. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, в сферах обороны, безопасности, кибертехнологий и искусственного интеллекта, а также по крупным экономическим и гуманитарным проектам.

На фотографиях запечатлен роскошный интерьер Елисейского дворца, и можно заметить, что переговоры, проходящие в зале, украшенном золотистым декором и огромными люстрами, проходят в теплой атмосфере.

Также можно увидеть кадры с ночным видом на Елисейский дворец и почетным караулом, выстроившимся на торжественной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, что подтверждает официальный и высокий статус визита.

Данная встреча является еще одним доказательством последовательного развития дружественных и взаимовыгодных стратегических партнерских отношений между Узбекистаном и Францией.