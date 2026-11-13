Саида Мирзиёева встретилась с Эмманюэлем Макроном: стратегическое партнерство на новом этапе

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Саида Мирзиёева встретилась с Эмманюэлем Макроном: стратегическое партнерство на новом этапе

Помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева провела встречу с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом Мирзиёева сообщила на своей официальной странице в Telegram.

Диалог высокого уровня, состоявшийся в Елисейском дворце, свидетельствует о высоком уровне политических и экономических связей между двумя государствами.

Согласно сообщению, в ходе беседы Саида Мирзиёева передала Президенту Франции искренние приветствия лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Саида Мирзиёева встретилась с Эмманюэлем Макроном: стратегическое партнерство на новом этапе

На встрече были всесторонне обсуждены вопросы масштабного стратегического партнерства между двумя странами. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, в сферах обороны, безопасности, кибертехнологий и искусственного интеллекта, а также по крупным экономическим и гуманитарным проектам.

На фотографиях запечатлен роскошный интерьер Елисейского дворца, и можно заметить, что переговоры, проходящие в зале, украшенном золотистым декором и огромными люстрами, проходят в теплой атмосфере.

Саида Мирзиёева встретилась с Эмманюэлем Макроном: стратегическое партнерство на новом этапе

Также можно увидеть кадры с ночным видом на Елисейский дворец и почетным караулом, выстроившимся на торжественной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, что подтверждает официальный и высокий статус визита.

Данная встреча является еще одним доказательством последовательного развития дружественных и взаимовыгодных стратегических партнерских отношений между Узбекистаном и Францией.

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