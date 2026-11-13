Почему министр обороны США наградил медалью солдата, который сделал ему замечание за нарушение правил?

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Почему министр обороны США наградил медалью солдата, который сделал ему замечание за нарушение правил?
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  • Министр обороны США Пит Хегсет наградил медалью «За объединенные заслуги» специалиста Томаса Иглесиаса, который сделал ему замечание за нарушение правил на Арлингтонском национальном кладбище.
  • Инцидент произошел 11 ноября, когда министр и его спутники шумели во время фотосъемки у Могилы неизвестного солдата.
  • В этот момент солдат в почетном карауле призвал их к порядку.

Министр обороны США Пит Хегсет вручил медаль «За объединенные заслуги» специалисту Томасу Иглесиасу — солдату, который сделал замечание ему и его спутникам у Могилы неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Это событие вызвало большой интерес у общественности и в социальных сетях.

Причина возникновения конфликта

Инцидент произошел 11 ноября после церемонии на Арлингтонском кладбище, приуроченной ко Дню ветеранов.

Как выяснилось, Пит Хегсет, его супруга и советники смеялись и громко разговаривали во время фотосъемки у Могилы неизвестного солдата. Это противоречило правилам поведения в священном месте.

В этот момент солдат Томас Иглесиас, несший службу в почетном карауле, прервал свой пост и громко сделал им замечание:

«Все посетители обязаны всегда соблюдать тишину и проявлять уважение!»

Неожиданное награждение в Пентагоне

Спустя день, 12 ноября, Пит Хегсет пригласил Иглесиаса и его подразделение в Пентагон и наградил его медалью за высокие заслуги и приверженность стандартам.

Министр обороны оставил следующий комментарий на своей странице в социальной сети:

  • «Любим наших солдат. Любим наши стандарты. Молодец, специалист!»

Представители Пентагона, в свою очередь, заявили, что требование солдата было правомерным, и он строго защитил воинскую дисциплину и тишину места захоронения.

Участники и этапы события

Детали

Дата

11–12 ноября

Место

Арлингтонское национальное кладбище и Пентагон

Главные герои

Министр обороны Пит Хегсет и солдат Томас Иглесиас

Врученная награда

Медаль «За объединенные заслуги»

Как вы считаете, должны ли высокопоставленные чиновники беспрекословно соблюдать все общие правила, как и обычные граждане? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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