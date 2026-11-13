Почему министр обороны США наградил медалью солдата, который сделал ему замечание за нарушение правил?

Министр обороны США Пит Хегсет вручил медаль «За объединенные заслуги» специалисту Томасу Иглесиасу — солдату, который сделал замечание ему и его спутникам у Могилы неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Это событие вызвало большой интерес у общественности и в социальных сетях.

Причина возникновения конфликта

Инцидент произошел 11 ноября после церемонии на Арлингтонском кладбище, приуроченной ко Дню ветеранов.

Как выяснилось, Пит Хегсет, его супруга и советники смеялись и громко разговаривали во время фотосъемки у Могилы неизвестного солдата. Это противоречило правилам поведения в священном месте.

В этот момент солдат Томас Иглесиас, несший службу в почетном карауле, прервал свой пост и громко сделал им замечание: