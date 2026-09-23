Бехзод Мусаев «Ватандошлар» джамоат фондига рахбар бо‘лди
В Узбекистане стало известно о новом направлении деятельности Бехзода Мусаева, занимавшего ранее высокие посты. Появилась информация о том, что бывший директор Агентства миграции Бехзод Анварович Мусаев назначен председателем общественного фонда «Ватандошлар».
Об этом назначении сообщило издание Вакт.уз со ссылкой на свой источник. Мусаев в начале сентября был освобожден от должности директора Агентства миграции.
Таким образом, стало известно, что он начал очередной этап своей деятельности в системе государственного управления.
Стала известна новая должность Бехзода Мусаева
Бехзод Мусаев 3 сентября 2026 года соответствующим постановлением Президента был освобожден от должности директора Агентства миграции. В постановлении указано, что он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
На его место был назначен бывший посол Узбекистана в Японии Мухсинходжа Абдурахмонов.
Вскоре после этого появилась информация о новой должности Мусаева.
Какие задачи выполняет фонд «Ватандошлар»?
Общественный фонд «Ватандошлар» был создан в 2021 году.
Основной целью фонда является еще большая консолидация соотечественников, проживающих за рубежом, вокруг исторической Родины, укрепление связей с ними, сохранение национальной идентичности и поддержка соотечественников.
На фонд также возложен ряд важных задач.
В частности, определено развитие сотрудничества со соотечественниками, проживающими за рубежом, и созданными ими общественными объединениями, системное изучение проблем, с которыми они сталкиваются, а также выработка предложений по их решению.
Кроме того, одним из направлений фонда является подготовка предложений, направленных на расширение международного сотрудничества в сферах миграции и образования.
Работа фонда с соотечественниками за рубежом расширяется
Сегодня фонд «Ватандошлар» реализует различные проекты с соотечественниками за рубежом в культурном, социальном и образовательном направлениях.
На официальном сайте фонда размещены сообщения о проведении мероприятий по случаю 35-летия независимости Узбекистана в столице Китая Пекине и японском городе Нагоя.
Также фонд предоставляет для соотечественников за рубежом электронную платформу обращений, образовательные проекты и различные культурные программы.
Как складывалась трудовая деятельность Мусаева?
Бехзод Мусаев родился в 1973 году в Ташкенте.
В 1995 году он окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности экономист. Позже учился в Высшей бизнес-школе при Академии государственного и общественного строительства при Президенте.
Свою трудовую деятельность Мусаев начал в Национальном банке Узбекистана, в дальнейшем работал на различных должностях в Министерстве финансов и Государственном налоговом комитете.
В 2018 году он был назначен председателем Государственного налогового комитета.
В последующие годы Мусаев работал министром здравоохранения, заместителем Премьер-министра по вопросам социального развития, а также министром сокращения бедности и занятости.
С сентября 2024 года возглавлял Агентство миграции.
Какие задачи стоят перед ним теперь?
Направления фонда «Ватандошлар» напрямую связаны с некоторыми из прежних сфер деятельности Бехзода Мусаева.
В частности, в деятельности фонда присутствуют такие направления, как развитие связей с соотечественниками за рубежом, изучение их проблем, укрепление сотрудничества в сферах миграции и образования.
В центре внимания окажется то, какой именно подход к работе по данным направлениям сформирует Мусаев, обладающий опытом руководства в сфере миграции.
Стоит отметить, что на данный момент новость о назначении распространена со ссылкой на источник, в то время как на странице руководства фонда в качестве председателя правления пока указан Одилжон Саттаров.
Поэтому ожидается, что оформление полномочий на новой должности и информация об обновленном руководстве фонда будут отдельно опубликованы в официальных источниках.
Новый этап деятельности Бехзода Мусаева
Таким образом, следующим местом работы бывшего директора Агентства миграции Бехзода Мусаева стал общественный фонд «Ватандошлар».
Его новая должность гармонично сочетается с деятельностью фонда, направленной на работу с проживающими за рубежом соотечественниками, поддержку их интересов и укрепление связей с Узбекистаном.
После публикации официальных документов с подтверждением деталей назначения информация о руководстве фонда и новых задачах станет более ясной.
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