Бехзод Мусаев «Ватандошлар» джамоат фондига рахбар бо‘лди

В Узбекистане стало известно о новом направлении деятельности Бехзода Мусаева, занимавшего ранее высокие посты. Появилась информация о том, что бывший директор Агентства миграции Бехзод Анварович Мусаев назначен председателем общественного фонда «Ватандошлар».

Об этом назначении сообщило издание Вакт.уз со ссылкой на свой источник. Мусаев в начале сентября был освобожден от должности директора Агентства миграции.

Таким образом, стало известно, что он начал очередной этап своей деятельности в системе государственного управления.

Стала известна новая должность Бехзода Мусаева

Бехзод Мусаев 3 сентября 2026 года соответствующим постановлением Президента был освобожден от должности директора Агентства миграции. В постановлении указано, что он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

На его место был назначен бывший посол Узбекистана в Японии Мухсинходжа Абдурахмонов.

Вскоре после этого появилась информация о новой должности Мусаева.

Какие задачи выполняет фонд «Ватандошлар»?

Общественный фонд «Ватандошлар» был создан в 2021 году.

Основной целью фонда является еще большая консолидация соотечественников, проживающих за рубежом, вокруг исторической Родины, укрепление связей с ними, сохранение национальной идентичности и поддержка соотечественников.

На фонд также возложен ряд важных задач.

В частности, определено развитие сотрудничества со соотечественниками, проживающими за рубежом, и созданными ими общественными объединениями, системное изучение проблем, с которыми они сталкиваются, а также выработка предложений по их решению.

Кроме того, одним из направлений фонда является подготовка предложений, направленных на расширение международного сотрудничества в сферах миграции и образования.

Работа фонда с соотечественниками за рубежом расширяется

Сегодня фонд «Ватандошлар» реализует различные проекты с соотечественниками за рубежом в культурном, социальном и образовательном направлениях.

На официальном сайте фонда размещены сообщения о проведении мероприятий по случаю 35-летия независимости Узбекистана в столице Китая Пекине и японском городе Нагоя.

Также фонд предоставляет для соотечественников за рубежом электронную платформу обращений, образовательные проекты и различные культурные программы.

Как складывалась трудовая деятельность Мусаева?

Бехзод Мусаев родился в 1973 году в Ташкенте.

В 1995 году он окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности экономист. Позже учился в Высшей бизнес-школе при Академии государственного и общественного строительства при Президенте.

Свою трудовую деятельность Мусаев начал в Национальном банке Узбекистана, в дальнейшем работал на различных должностях в Министерстве финансов и Государственном налоговом комитете.

В 2018 году он был назначен председателем Государственного налогового комитета.

В последующие годы Мусаев работал министром здравоохранения, заместителем Премьер-министра по вопросам социального развития, а также министром сокращения бедности и занятости.

С сентября 2024 года возглавлял Агентство миграции.

Какие задачи стоят перед ним теперь?

Направления фонда «Ватандошлар» напрямую связаны с некоторыми из прежних сфер деятельности Бехзода Мусаева.

В частности, в деятельности фонда присутствуют такие направления, как развитие связей с соотечественниками за рубежом, изучение их проблем, укрепление сотрудничества в сферах миграции и образования.

В центре внимания окажется то, какой именно подход к работе по данным направлениям сформирует Мусаев, обладающий опытом руководства в сфере миграции.

Стоит отметить, что на данный момент новость о назначении распространена со ссылкой на источник, в то время как на странице руководства фонда в качестве председателя правления пока указан Одилжон Саттаров.

Поэтому ожидается, что оформление полномочий на новой должности и информация об обновленном руководстве фонда будут отдельно опубликованы в официальных источниках.

Новый этап деятельности Бехзода Мусаева

Таким образом, следующим местом работы бывшего директора Агентства миграции Бехзода Мусаева стал общественный фонд «Ватандошлар».

Его новая должность гармонично сочетается с деятельностью фонда, направленной на работу с проживающими за рубежом соотечественниками, поддержку их интересов и укрепление связей с Узбекистаном.

После публикации официальных документов с подтверждением деталей назначения информация о руководстве фонда и новых задачах станет более ясной.