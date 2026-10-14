В Фергане подросток без прав на BMW попал в ДТП и погиб

В Фуркатском районе Ферганской области подросток, управлявший BMW без водительского удостоверения, погиб в дорожно-транспортном происшествии. Сообщается, что автомобиль двигался на большой скорости, и водитель потерял управление.

По данным Службы безопасности дорожного движения, подростка ранее уже предупреждали из-за отсутствия водительских прав и принимали в отношении него меры. Несмотря на это, он снова сел за руль.

В момент происшествия автомобиль на крутом повороте вышел из-под контроля, врезавшись сначала в предупреждающий столб, а затем в бетонный столб и дерево.

Один из пассажиров машины рассказал, что скорость превышала 100 километров в час. По его словам, после столкновения автомобиль перевернулся, а сам он вылетел через окно.

Пассажир отметил, что после инцидента, увидев водителя, он не заметил на нем серьезных внешних травм, но, проверив пульс, понял, что подросток скончался.