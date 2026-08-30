Шавкат Мирзиёев торжественно встретил Нарендру Моди в резиденции Куксарой (фото)
В Ташкенте произошло важное политическое событие в отношениях между Узбекистаном и Индией. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Узбекистан с государственным визитом, и в его резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи.
Высокого гостя лично встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. После торжественной церемонии начались переговоры на высшем уровне с участием глав двух государств.
В Куксарое прошла церемония официальной встречи
Шавкат Мирзиёев тепло приветствовал премьер-министра Индии Нарендру Моди и пригласил его на постамент.
В ходе церемонии состоялись традиционные протокольные мероприятия, символизирующие уважение и дипломатические отношения между двумя странами.
В частности:
были подняты государственные флаги Узбекистана и Индии;
прозвучали государственные гимны двух стран;
выстроился почетный караул;
главы государств прошли перед строем почетного караула;
было проведено знакомство с членами официальных делегаций.
Состоялось знакомство с членами делегаций
В следующей части торжественной церемонии членам делегаций Узбекистана и Индии были представлены главы государств.
После этого Шавкат Мирзиёев и Нарендра Моди сделали совместное фото.
Однако главная политическая часть визита была еще впереди.
Теперь главный вопрос — переговоры на высшем уровне
По завершении церемонии официальной встречи начались переговоры на высшем уровне с участием узбекской и индийской делегаций.
Ожидается, что стороны обсудят текущее состояние сотрудничества между двумя странами и перспективы его дальнейшего развития.
В особенности соглашения, которые будут достигнуты в рамках государственного визита, и принимаемые документы могут иметь важное значение для следующего этапа двусторонних отношений.
Торжественная церемония в Куксарое ознаменовала официальное начало государственного визита премьер-министра Индии в Узбекистан на высшем уровне.
Каково главное значение визита?
Политический диалог между Узбекистаном и Индией в последние годы активно развивается. С этой точки зрения государственный визит Нарендры Моди рассматривается как важная возможность обогатить двусторонние связи новым содержанием.
Теперь внимание будет сосредоточено на итогах переговоров глав государств, новых соглашениях и том, каким направлениям сотрудничества между двумя странами будет уделено приоритетное внимание.
Церемония официальной встречи в Куксарое завершилась, а основная часть узбекско-индийских переговоров только началась.
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