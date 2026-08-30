Шавкат Мирзиёев торжественно встретил Нарендру Моди в резиденции Куксарой (фото)

·1·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев торжественно встретил Нарендру Моди в резиденции Куксарой (фото)

В Ташкенте произошло важное политическое событие в отношениях между Узбекистаном и Индией. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Узбекистан с государственным визитом, и в его резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи.

Высокого гостя лично встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. После торжественной церемонии начались переговоры на высшем уровне с участием глав двух государств.

В Куксарое прошла церемония официальной встречи

Шавкат Мирзиёев тепло приветствовал премьер-министра Индии Нарендру Моди и пригласил его на постамент.

В ходе церемонии состоялись традиционные протокольные мероприятия, символизирующие уважение и дипломатические отношения между двумя странами.

В частности:

  • были подняты государственные флаги Узбекистана и Индии;

  • прозвучали государственные гимны двух стран;

  • выстроился почетный караул;

  • главы государств прошли перед строем почетного караула;

  • было проведено знакомство с членами официальных делегаций.

Шавкат Мирзиёев торжественно встретил Нарендру Моди в резиденции Куксарой (фото)

Состоялось знакомство с членами делегаций

В следующей части торжественной церемонии членам делегаций Узбекистана и Индии были представлены главы государств.

После этого Шавкат Мирзиёев и Нарендра Моди сделали совместное фото.

Однако главная политическая часть визита была еще впереди.

Шавкат Мирзиёев торжественно встретил Нарендру Моди в резиденции Куксарой (фото)

Теперь главный вопрос — переговоры на высшем уровне

По завершении церемонии официальной встречи начались переговоры на высшем уровне с участием узбекской и индийской делегаций.

Ожидается, что стороны обсудят текущее состояние сотрудничества между двумя странами и перспективы его дальнейшего развития.

В особенности соглашения, которые будут достигнуты в рамках государственного визита, и принимаемые документы могут иметь важное значение для следующего этапа двусторонних отношений.

Торжественная церемония в Куксарое ознаменовала официальное начало государственного визита премьер-министра Индии в Узбекистан на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев торжественно встретил Нарендру Моди в резиденции Куксарой (фото)

Каково главное значение визита?

Политический диалог между Узбекистаном и Индией в последние годы активно развивается. С этой точки зрения государственный визит Нарендры Моди рассматривается как важная возможность обогатить двусторонние связи новым содержанием.

Теперь внимание будет сосредоточено на итогах переговоров глав государств, новых соглашениях и том, каким направлениям сотрудничества между двумя странами будет уделено приоритетное внимание.

Церемония официальной встречи в Куксарое завершилась, а основная часть узбекско-индийских переговоров только началась.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане количество принадлежащих населению автомобилей приближается к 5 миллионамВ Узбекистане количество принадлежащих населению автомобилей приближается к 5 миллионамВчера, 23:38Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах УзбекистанаСтало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах УзбекистанаВчера, 23:34Спецоперация: разоблачен тайник с 13,6 кг опия! (Оперативные подробности)Спецоперация: разоблачен тайник с 13,6 кг опия! (Оперативные подробности)Вчера, 21:52Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)Важный визит в Ташкент: Шавкат Мирзиёев лично встретил Нарендру Моди в аэропорту (Фото)Вчера, 21:50Жозе Моуринью разоблачил политику и несправедливость вокруг «Золотого мяча»Жозе Моуринью разоблачил политику и несправедливость вокруг «Золотого мяча»Вчера, 18:08Какая погода ожидает Узбекистан в сентябре?Какая погода ожидает Узбекистан в сентябре?Вчера, 17:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?