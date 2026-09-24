В городе Нью-Йорке в рамках очередной недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций прозвучало крайне смелое, четкое и бескомпромиссное обращение Узбекистана к глобальному политическому пространству. Выступившая на мероприятии руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева оценила текущую деятельность международной организации и призвала ее перейти от бюрократических шаблонов к практическим действиям: «Нам нужна ООН, которая не просто принимает решения на бумаге, а претворяет их в реальную жизнь!». Было открыто заявлено, что Ташкент выступает сторонником организации, обладающей устойчивой и влиятельной силой, способной не пасовать перед лицом глобальных проблем.

В нынешний сложный геополитический период, когда различные блоки и центры силы в мире оказывают давление вопросом «На чьей вы стороне?», был продемонстрирован твердый и неизменный выбор Узбекистана: «Мы на стороне нашего народа, нашей молодежи, способной самостоятельно определять свою судьбу, и мира». В своем выступлении и последующем заявлении руководитель Администрации Президента подробно остановилась на коренных исторических изменениях в Центральной Азии, масштабных реформах в стране, экологической трагедии Аральского моря, безопасном развитии искусственного интеллекта, верховенстве закона и вопросах защиты человеческого достоинства.

Каков же резонанс вызвали эти заявления Саиды Мирзиёевой в Нью-Йорке на международной политической арене, какова сила концепции открытости и добрососедства Узбекистана в эпоху глобальных разделений и почему высказанное требование о реформе ООН заставило всех насторожиться?

«Практическая ООН, твердая позиция и вопрос искусственного интеллекта»: 5 основных пунктов выступления

Самые важные инициативы и тезисы, озвученные Саидой Мирзиёевой с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН:

Требование «от решений к практическому исполнению»: было подчеркнуто, что ООН не должна ограничиваться лишь принятием резолюций, а обязана превратиться в реальную силу, способную претворять свои решения в жизнь;

Твердый выбор Узбекистана: вопреки геополитическому давлению было объявлено, что выбор Ташкента — это мир, собственный народ и молодежь, строящая независимое будущее;

Экология и проблема Арала: прозвучал призыв к солидарности международного сообщества в смягчении трагедии Аральского моря, ставшего эпицентром глобального изменения климата;

Искусственный интеллект и человеческое достоинство: было отмечено, что развитие современных технологий и искусственного интеллекта должно служить правам человека и верховенству закона;

Кризисы, которые невозможно разрешить в одиночку: было показано, что ни одно государство сегодня не способно в одиночку решить глобальные кризисы, а единственный правильный путь — это открытость, доверие и диалог добрососедства.

ООН и глобальные проблемы: Сравнение старых подходов и новой стратегии, выдвинутой Узбекистаном

Сравнительный анализ международных проблем и предложенных решений, поднятых в выступлении Саиды Мирзиёевой:

Обсуждаемые направления Положение в традиционной международной системе Новый подход в выступлении Саиды Мирзиёевой Основная задача ООН Принятие множества решений и деклараций Безоговорочное претворение решений в жизнь, а не оставление их на бумаге Геополитический выбор и давление Принуждение государств к разделению на различные полюса «Мы на стороне нашего народа, нашей молодежи и мира» Центральная Азия и добрососедство Ограниченные национальные границы и внутренние проблемы Пространство диалога, добрососедства и открытого сотрудничества Аральская трагедия и экология Рассмотрение в качестве локальной региональной проблемы Неотложная катастрофа, касающаяся всей планеты Развитие искусственного интеллекта Неконтролируемая и стремительная технологическая гонка Нахождение под контролем прав человека, справедливости и верховенства закона Разрешение международных кризисов Индивидуальные действия отдельных государств Решение исключительно на основе взаимного доверия и коллективной солидарности

Международная политика и дипломатическая экспертиза: Почему речь Саиды Мирзиёевой в Нью-Йорке считается важным поворотным моментом?

Выводы международных экспертов и политических аналитиков:

Точный диагноз «беззубости» ООН: в то время как во всем мире в последние годы растут военные столкновения и гуманитарные кризисы, сбои в системе безопасности ООН были очевидны для всех; слова представителя Узбекистана «нам нужна организация, которая претворяет решения в жизнь» стали открытым выражением правды, которую мировое сообщество долгое время не могло озвучить;

Дипломатия мира, а не «третья сторона»: в условиях сложных санкций и геополитического противостояния заявление Узбекистана о том, что он выступает не в пользу какого-либо блока, а исключительно в интересах своего народа и за нейтральный мир, подняло независимую внешнюю политику Ташкента на новую высоту;

Выход искусственного интеллекта на трибуну ООН: Узбекистан выносит на глобальную повестку дня не только исторические экологические проблемы (трагедию Арала), но и этику и безопасность искусственного интеллекта — величайшего вызова XXI века; это демонстрирует способность руководства страны предвидеть будущее;

Вес в качестве голоса Центральной Азии: сплочение стран региона и темпы реформ в Узбекистане заставляют мировые трибуны серьезно и с уважением прислушиваться к предложениям нашей страны.

Слова Саиды Мирзиёевой, произнесенные с трибуны ООН в Нью-Йорке, в очередной раз доказали, что Узбекистан прочно занимает место в рядах ведущих государств, защищающих глобальную справедливость и человеческое достоинство.

А как думаете вы, способна ли ООН действительно отказаться от решений на бумаге и превратиться в практическую силу, способную остановить войны и конфликты в мире? Какую личную оценку вы дадите позиции Узбекистана во время глобальных столкновений: «мы только на стороне нашего народа и мира»? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этой исторической речи, прозвучавшей с трибуны ООН, со всеми нашими соотечественниками!