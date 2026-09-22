Саида Мирзиёева встретилась с Генсеком ООН: какие вопросы обсуждались

В Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистана были обсуждены важные вопросы сотрудничества с международной организацией. Руководитель Администрации Президента Саида Мирзиёева встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудила приоритетные направления двустороннего сотрудничества.

Что Саида Мирзиёева обсудила с Гутерришем?

Встреча состоялась 21 сентября в Нью-Йорке в рамках мероприятий 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Саида Мирзиёева на своей странице в социальных сетях сообщила, что были обсуждены все важные направления сотрудничества, которые Узбекистан и ООН развивают совместно.

Она также выразила благодарность Гутерришу за его деятельность на глобальном уровне в период, когда система международных отношений переживает сложный этап, а также за поддержку Узбекистана в ключевых вопросах безопасности.

Узбекистан принимает участие в неделе высокого уровня в ООН

По данным ООН, общие прения 81-й сессии пройдут 22–26 сентября и 28 сентября. На них главы государств и правительств, а также представители высокого уровня изложат свои позиции по глобальным проблемам.

Сессия этого года проходит под девизом «Восстановление доверия, управление переменами: Организация Объединенных Наций, работающая для всех».

По данным ООН, ожидается участие 71 главы государства и правительства, 45 глав правительств, 50 министров и других высокопоставленных представителей в общих прениях.

Саида Мирзиёева выступит с трибуны ООН

Сообщается, что от имени Узбекистана на текущей сессии в общих прениях выступит Саида Мирзиёева. Об этом сообщили местные издания, освещавшие процесс подготовки к её участию.

В этом контексте встреча с Гутерришем стала одним из важных диалогов делегации Узбекистана в рамках недели высокого уровня в ООН.

Сотрудничество Узбекистана и ООН расширяется

Между Узбекистаном и ООН налажено сотрудничество в таких сферах, как устойчивое развитие, безопасность, изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность, а также региональное сотрудничество.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с Гутерришем в 2024 году отмечал, что между страной и ООН реализуется 140 совместных программ и проектов. Также была достигнута договоренность о разработке новой программы сотрудничества по Целям устойчивого развития на 2026–2030 годы.

В сентябре 2025 года узбекская сторона сообщила, что в рамках сотрудничества с ООН реализуется более 160 программ и проектов.

Важный период и для ООН

81-я сессия приходится на важный этап и для самой ООН. Срок полномочий Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года. В связи с этим ожидается, что со следующего года ООН возглавит новый генсек.

В настоящее время в повестке дня ООН стоят такие вопросы, как международная безопасность, мир, устойчивое развитие, изменение климата, искусственный интеллект и реформирование организации.

В этом смысле встреча в Нью-Йорке стала важной площадкой не только для обсуждения текущего сотрудничества Узбекистана с ООН, но и для диалога по актуальным вопросам глобальной повестки.