В интервью изданию «Известия» он отметил, что до конца 2026 года ожидается завершение работ по строительству фундамента первого энергоблока малой мощности, после чего начнется возведение здания реактора.

Технический запуск первого реактора малой мощности строящейся в Узбекистане атомной электростанции запланирован на конец 2029 — начало 2030 года. Об этом сообщил директор агентства «Узатом» Азим Ахмедходжаев.

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Стоит отметить, что проект интегрированной АЭС, строящейся в Фаришском районе Джизакской области, включает в себя два энергоблока малой и два — большой мощности. На данный момент сроки 2029–2030 годов относятся именно к техническому запуску первого реактора малой мощности. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока большой мощности запланирован на 2033 год.

Глава «Узатома» подчеркнул, что в будущем Узбекистан намерен стать региональным центром по подготовке специалистов в области атомной энергетики для стран Центральной Азии.

В этом направлении в 2019 году в Ташкенте был открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». По данным Азима Ахмедходжаева, на сегодняшний день вуз подготовил 215 специалистов. В будущем планируется делиться накопленными знаниями и опытом с соседними государствами.