Голливудская актриса Энн Хэтэуэй и ее супруг Адам Шульман стали родителями в третий раз. Имя и точная дата рождения ребенка пока не разглашаются.

Издание TMZ 17 ноября опубликовало фотографии 44-летней актрисы, прогуливающейся по улицам Нью-Йорка с новорожденным малышом. Позже издание PEOPLE также подтвердило, что у пары родился третий ребенок. Однако сама Хэтэуэй и ее супруг пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

Официальной информации о поле ребенка также нет. Тем не менее, дизайнер по костюмам фильма «Дьявол носит Prada» Молли Роджерс поздравила актрису в социальных сетях с рождением дочери. Несмотря на это, данная информация пока не подтверждена ни Хэтэуэй, ни ее супругом.

Актриса объявила о своей третьей беременности 19 июня 2026 года через видео на своей странице в Instagram. Даже во время беременности она принимала участие в промо-мероприятиях фильмов «Одиссея», «Конец Оук-стрит» (The End of Oak Street) и «Истина» (Verity).

Для справки: Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в 2012 году. У них есть двое сыновей: 10-летний Джонатан и 6-летний Джек. С появлением новорожденного количество детей в семье достигло трех.