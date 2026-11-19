Почему Месси разорвал отношения с Ассоциацией футбола Аргентины?
Лионель Месси и руководство Ассоциации футбола Аргентины (АФА), как сообщается, находятся в серьезном конфликте. По словам журналиста Николаса Виньяски, аргентинская звезда решил прекратить личные и деловые отношения с президентом организации Клаудио Тапией и казначеем Пабло Товиджино.
Причиной конфликта стало использование изображения футболиста в коммерческих целях. Самое интересное, что эта ситуация оказалась связана с эксклюзивным рекламным контрактом Месси.
Адвокаты Месси готовят официальное требование к АФА
Издание А24 приводит слова журналиста Николаса Виньяски, сказанные им в программе ВиФи. Он утверждает, что Месси поручил своим адвокатам подготовить официальное письмо в АФА с требованием прекратить использование его образа в коммерческих проектах без его согласия.
«Месси поручил своим адвокатам подготовить официальное письмо в АФА с требованием прекратить использование его образа в бизнес-проектах, не связанных с аргентинским футболом, с целью получения прибыли», — сказал Виньяски.
По информации журналиста, футболист выразил недовольство руководством ассоциации именно по этому вопросу.
Контракт с Мичелоб усугубил конфликт
Одной из основных причин разногласий стал эксклюзивный партнерский контракт Месси с американским пивным брендом Мичелоб.
Однако местная компания, спонсирующая сборную Аргентины, также использовала изображение футболиста в рекламных целях. Это вызвало недовольство представителей Мичелоб. Они потребовали от окружения Месси объяснений по данной ситуации.
По словам Виньяски, Месси не был заранее проинформирован об этой рекламе. А разрешение на использование его изображения дал президент АФА Клаудио Тапия.
Чем закончатся отношения между Месси и АФА?
На данный момент руководство Ассоциации футбола Аргентины официально не прокомментировало эти сообщения. Поэтому неизвестно, как будет развиваться следующий этап конфликта между Месси и организацией.
Напомним, что в августе 2026 года Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
Если информация, приведенная журналистом, подтвердится, этот конфликт может перерасти в серьезное противостояние, затрагивающее не только спортивную карьеру футболиста, но и его личный бренд и коммерческие права. Ведь для звезды мирового масштаба, такой как Месси, имеет огромное значение то, в каких целях используются его имя и образ.
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