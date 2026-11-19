Лионель Месси и руководство Ассоциации футбола Аргентины (АФА), как сообщается, находятся в серьезном конфликте. По словам журналиста Николаса Виньяски, аргентинская звезда решил прекратить личные и деловые отношения с президентом организации Клаудио Тапией и казначеем Пабло Товиджино.

Причиной конфликта стало использование изображения футболиста в коммерческих целях. Самое интересное, что эта ситуация оказалась связана с эксклюзивным рекламным контрактом Месси.

Адвокаты Месси готовят официальное требование к АФА

Издание А24 приводит слова журналиста Николаса Виньяски, сказанные им в программе ВиФи. Он утверждает, что Месси поручил своим адвокатам подготовить официальное письмо в АФА с требованием прекратить использование его образа в коммерческих проектах без его согласия.

«Месси поручил своим адвокатам подготовить официальное письмо в АФА с требованием прекратить использование его образа в бизнес-проектах, не связанных с аргентинским футболом, с целью получения прибыли», — сказал Виньяски.